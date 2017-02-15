لايحقد على الامارات إلا حوثي او عفاشي او اصلاحي..

أنتم عارفين ما يحقد على الامارات إلا حوثي او عفاشي لانها كسرت روؤسهم في عدن او إصلاحي حاقد فقط ,

أما جنوبي حر شريف ذو نخوة وغيرة وشموخ يعلم ما فعلته الامارات معنا من اول يوم نزلت فيه عدن وحتى الان ومازالت في كل الجبهات التي تقاتل فيها كتف بكتف مع اولادكم ,

اليوم ومع هذه الزوبعة التي حدثت بعدن ركض الحاقدون عليها يتهمونها ويكتبون بحالة هيسترية فرحين أنها خلف ما يجري بعدن ومعتقدين انهم سيؤثرون على محبتها في قلوب ابناء الجنوب , واهمون جدا واغبياء لاننا شعب لا ننكر الجميل ولا نتخلى على من ساندنا ووقف معنا ,

الامارات اليوم جزء أصيل منا وبيننا رابط الدم الذي امتزج في الجبهات ولولا الله ثم هي لما انتصرنا و استعدنا كرامتنا واصبحنا أسياد فوق ترابنا وتراب العدو الذي اصبحنا نطارده في عقر داره ,

كل ماترونه من انتصارات ابنائكم التي اذهلت العالم واعادت لنا هيبتنا المفقودة منذ ربع قرن ,

*كانت الامارات خلفها وكل طلقة رصاص وشربة ماء ووجبة غذاء كانت هي خلفه ولن تتركنا حتى ترانا دولة* ..

إخبروا الحاقدون أن صفحة التاريخ الجنوبي الجديد قد كتبنا مقدمتها بدم جنوبي إماراتي ولن يمحى حتى قيام الساعة...

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