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عدد وزراء معاشيق الأعلـى في العالم..!!

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شبوه برس - خاص - عدن
الأربعاء 15 فبراير 2017 05:02 مساءً

 

* إِنَّها اليمن بلد الغرائب والعجائب والمفارقات العجيبة وفيها الليالي حبالى يلدنَ كل عجيب، فلا غرابة أن تكون دولة نامية كاليمن يأتي ترتيبها اقتصاديا بين الدّول العشر الأخيرة بالعالم في أسفل سلم الترتيب وتمتلك 38 حقيبة وزارية، كما يُحصي الراعي الغنم، وهو الذي لا يكاد اقتصادها يُرى في محيطها المحلي.

 

وإليكم بالأرقام الحقائب الوزارية والنواب والوكلاء لبلد العجائب:

 

*ـــ 38 وزيرا لحكومة معاشيق وفنادق الرياض.

*ـــ 114 نائب أوّل ونواب لشؤون عدة في مختلف الوزارات.

*ـــ 400 وكيل وزارة ووكيل مساعد في جميع الوزارات.

*إضافة إلى الدرجات الأخرى وصرفيات بدل السفر والسكن والغذاء والمرافقين والسيارات المصفحة ومخاطر الحروب.

*وإذا نظرنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأولى في العالم، فأننا سنجد عدد وزرائها 14 وزيرا، ويبلغ كافة عدد وزراء فرنسا 15 وزيرا، بينما روسيا لديها 22 وزيرا، وتركيا 18 وزيرا، والأدهى أن دولة بحجم الصين يفوق سكانها المليار وأربعمائة مليون نسمة والتي غزت كل اقتصاديات العالم تملك 24 وزيرا، ولا يتجاوز عدد وزراء بريطانية عن 22 وزيرا، وأغنى البلدان سويسرا يوجد لها 8 وزراء.

*أمّا ثامن أكبر اقتصاد بالعالم، فهي مملكة إسبانيا تملك 13 وزيرا، بينما حكومة الشرعية تملك 38 وزيرا في رقم قياسي عالمي لبلد المفارقات العجيبة لا ينازعها فيه أيّ بلد آخر في المعمورة.

شايف الحــدي. عدن

 

 

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