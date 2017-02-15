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حديث إصلاحي عن تدخل قطري تركي وشيك في عدن

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شبوه برس - خاص - عدن
الأربعاء 15 فبراير 2017 04:56 مساءً

 

أكدت قيادات اصلاحية بارزة ان هنالك توجهات لتدخل قطري تركي وشيك في عدن وذلك عقب الخلافات التي شهدتها المدينة مؤخرا .

وقال القيادي في حزب الاصلاح عبدالرقيب الهدياني لصحيفة  القدس العربي ان زيارة هادي الى قطر اغضبت الامارات .

 

واكد الهدياني أن وصول الرئيس هادي إلى الرياض في الوقت ذاته الذي وصل فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الرياض في جولة تشمل المملكة والبحرين وقطر «يشير إلى أن هناك ترتيبا قطريا للقاء غير معلن يمني قطري سعودي تركي ربما لبحث إمكانية قيام تركيا بدور عسكري في ظل الحديث عن تقليم أظافر الإمارات».

 

ومن شأن هذه التصريحات ان تزيد من حدة الغضب ضد تدخلات حزب الاصلاح في مدينة عدن .

 

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