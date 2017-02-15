محافظ شبوة يُحذّر تجار المواد الغذائية من المغاﻻة في اسعارها او الإحتكار لها .

حذّر محافظ شبوة احمد حامد لملس تجار المواد الغذائية بالمحافظة من المغاﻻة في اسعار اقوات الناس او اﻻحتكار لها.

ودعا خلال لقائه اليوم بقيادتي مكتب التجارة والصناعة والغرفة التجارية والتجار بالمحافظة الى إجتناب المغاﻻة واﻻحتكار للمواد الغذائية اﻻساسية .

موضحاً عواقبهما من الناحية الدينية واﻻنسانية، منوّهاً بطبيعة اﻻوضاع المأزومة التي خلفتها حركة المليشيات اﻻنقلابية واستيلائهم على الدولة وشرعيتها الدستورية .

وحٙـث اﻻخـوة التجـار على ضـرورة إستيعاب افرازات هذه المتغيرات السّلبية على حياة الناس ومدى حجم معاناتهم واضرارهم منها.

مؤكد بتدميرها الفعلي لمدخوﻻت الناس والقضاء على مصادر الدخل لبعضهم وانعدام القدرة الشرائية للغالبية العظمى منهم .

وقد ناقش اللقاء الذي حضره مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة احمد محسن اﻻحمدي ونائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة حسين محمد ثابت المتغيرات السعرية الكبيرة التي طرأت على العملات وأثرها على الزيادة في اسعار المواد الغذائية .

وأقّر اللقاء تشكيل غرفة عمليات مشتركة تتولى عملية الرقابة على اﻻسعار واشهارها وتعميمها في النشرات الداخلية وبصورة يومية.

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