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اخبار المحافظات

التنسيقية الموحدة لمحافظة شبوه توضح موقفها من الرسالة الموجهة للرئيس هادي

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شبوه برس - خاص - عتق شبوه
الأربعاء 15 فبراير 2017 04:54 مساءً

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

حول رسالة موجهة باسم الحراك في محافظة شبوة إلى سيادة الرئيس عبدربه منصور هادي

 

 # ان صياغة الرسالة التي وجهها البعض لسيادة الرئيس عبدربه منصور هادي باسم الحراك الجنوبي بمحافظة شبوة لا تعكس رأي وفهم قيادات الحراك والمقاومة التي انضمت كل مكوناتها في تنسيقة موحدة

 كما انه لا يوجد  لديهم معلومات وتفاصيل عن حال المحافظة عسكريا وأمنيا وعن المقاومة وعن شهدائها فهم لا يعرفون عدد شهدائها عدا الصياغة الركيكة والاخطاء اللغوية والاملائية .

 

 

# ان الرسالة تعبر عن الجهة التي صاغتها وتؤكد عبث وجهل من أصدرها وأظهر من خلالها الحراك والمقاومة في مستويات متدنية لا تملك معرفة مايجري في محافظتها

 

# أن من اعد هذه الرسالة كان من خارج التنسيقية الموحدة ولا يمتلك اية صلة أو اتصالات بالمقاومة والقيادات الميدانية وللأسف نقول أن مايهمهم فقط التقاط الصور والخطابة وركب الموجة بإصدار البيانات

 

والرسالة عدا ماتحمله من حشو خطابي فإنها :

 # اظهرت بأن الحراك مع مشروع  الأقاليم عندما طالبت بربط شبوة بحضرموت

وكان المفروض أن يترك ذلك الطلب لجهات أخرى اما رسالة الحراك فيجب ان تطالب  بأن تكون شبوة منطقة مستقلة

 

# حددت الرسالة عدد.الشهداء في شبوة  400شهيد بينما الشهداء  وفقا لإحصائيات جمعية الشهداء الموثقين 569 شهيد وعدد كبير مازال قيد التوثيق وسيصل الرقم  إلى 600 شهيد اذا تم كامل  لتوثيق .

 

# لا يوجد لواء 119 في شبوة كما أكدت الرسالة ذلك  فالموجود  لواء19 فمن أين جاء صاحب الرسالة بهذا اللواء

 

# لا يوجد ايضا لواء 121 بل يوجد لواء 21

 

# ان تلك الرسالة بتلك الصيغة ستثبت للرئيس ولكل الجهات أن حراك شبوة مجرد ظاهرة صوتية لايعرف شيء عن محافظته

 

# قال البيان ان مساحة محافظة شبوه ٨٠ الف كيلوا متر في الوقت الذي يعرف الجميع ان مساحة شبوه تساوي (٤٢٥٨٤) كيلو متر مربع

 

# ختاما نتمنى من البعض أن يتحمل المسئولية واذا كان لابد أن يصدر بيان أو رسالة فعليه أن يستشير ذوي الشأن العارفين وسوف يعطونه المعلومات الصحيحة

 

 

   صالح علي الدويل باراس

           الناطق الرسمي

للتنسيقية الموحدة لقوى الحراك والمقاومة الجنوبية م/ شبوه

 

 

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