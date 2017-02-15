مشائخ وشخصيات اجتماعيه من وادي وساحل حضرموت يزورون مقرتحضيرية الجامع ويباركوا الجهود التحضيرية

تواصلا للزيارات التى تقوم بها الشخصيات الاجتماعيه ومشائخ القبائل، ومكونات المجتمع المدني الى مقر اللجنة التحضيريه الرئيسيه لمؤتمر حضرموت الجامع قام صباح اليوم الثلاثاء عدد من المشائخ والشخصيات الاجتماعيه منهم الشيخ مبروك بن سالم بن سويدان بن ماضي والشيخ ثابت عوض بن ماضي والشيخ عبود رويكان عوض العجيلي. والشيخ عبدالعزيز السواري العجيلي وذلك التعبير عن تٱييدهم ومباركتهم للجهود التحضيريه ومانجزته اللجان المختصه من مهام وانشطه متصله بالاعداد والتحضير للمؤتمر.





وخلال الزياره نظم للمشائخ الزوار لقاءات مشتركه مع اعضاء تحضيرية المؤتمرالجامع، حيث قدم الاستاذ، اكرم العامري شرحا مفصلا حول ماتم انجازه خلال الفتره الماضيه ومايجري الاعداد والتحضير له للفتره القادمه ، معرجا على ماتم نشره وتوزيعه من ٱسس ومعايير لاختيار الهيئه العليا ومندوبي المؤتمرالجامع طالبا من الجميع تقديم ملاحظاتهم حولها وصولا لٱقرارها والعمل بموجبها.

ومن جانبه اوضح الشيخ عبدالخالق بن حطبين للزوار جانب من الترتيبات التى يجرى الاعداد لها هذه الايام كفعاليات مصاحبه لاعمال ومهام الهيئه واعمال المؤتمرالعام القادمه.

واعرب الشيخ مبروك بن سويدان عن شكره وتقديره لتحضيرية مؤتمرحضرموت الجامع على مابذلوه من جهود طيبه وايداءاعجابه لتلك الاعمال المنجزه خلال الفتره الماضيه معربا عن تٱييدهم ومباركتهم انعقاد المؤتمرالحضرمي الجامع لما له من اهميه تصب في مصلحة حضرموت ، ومن جانبه اشارالشيخ عبود، رويكان العجيلي في سياق كلمته الى مالمسوه من انجاز طيب لمختلف التحضيرات الجاريه والانسجام التام والعمل بروح الفريق الواحد، كما سجل الشيخان ثابت بن ماضي وعبدالعزيز السواري اعجابهم وتاييدهم للمؤتمر الجامع .

حضر هذه اللقاءات الاستاذ احمد سعيد العليي عضوا اللجنه التحضيريه وصالح يسلم بازقامه .

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