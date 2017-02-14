لقاء قيادة البنك المركزي مع ملاك محلات الصرافة بعدن يسفر عن تثبيت سعر صرف العملات

التقى عدد من مدراء شركات الصرافة بعدن بقيادة البنك المركزي صباح اليوم الثلاثاء لبحث ازمة انهيار العملة المحلية امام العملات الاجنبية .

وقال مدير شركة صرافة إن اللقاء كان إيجابيا وخرج بعدد من التدابير التي تحد من هبوط العملة .

وأوضح المصدر لـ شبوه برس - إن نتائج اللقاء كان كالتالي :

1) يلتزم الصيارفة بشراء الريال السعودي من 80 والبيع من 82 وبالمقابل شراء الدولار من 300 والبيع من 305.

2) تعهد البنك بشراء الدولار من التجار.

3) تعهد البنك بتغطية احتياجات السوق من المشتقات النفطية بشكل كامل.

4) تعهد البنك بتوفير المواد الغذائية الأساسية للمواطنين.

وأكد المصدر بأن الجميع التزم بهذه الأسعار ابتداء من اليوم الثلاثاء .

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