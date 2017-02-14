اجتماع للجنة التحضيرية الرئيسة لـ مؤتمر حضرموت الجامع يقر برنامج لقاءات مع المكونات في الساحل والوادي

عقدت اللجنة التحضيرية الرئيسة لمؤتمر حضرموت الجامع ، اليوم، بمدينة المكلا، اجتماعاً لها برئاسة رئيس اللجنة المقدم عمرو علي بن حبريش.

وناقشت اللجنة العديد من المواضيع المتعلقة بسير العملية التحضيرية الجارية , وتقرير عن اللجنة الفنية المختصة وما انجزته من مهام خلال الفترة السابقة , إضافة إلى مقترح بخطة اللقاءات الموسعة مع مختلف القوى السياسية من أحزاب وتنظيمات ومكونات الحراك والاكاديميين في الجامعات والمؤسسات التعليمية واصحاب الفضيلة العلماء وأئمة المساجد والشخصيات العامة وقطاعات الشباب والمرأة في الساحل والوادي , والتصورات الإجرائية بشأن استكمال التجهيزات والتحضيرات للمؤتمر و تنشيط الجانب الإعلامي خلال المرحلة القادمة .

وفي الاجتماع استعرض نائب رئيس اللجنة الفنية القاضي أكرم العامري تقريرًا مفصلًا عن اللجنة الفنية متضمنًا أبرز المقترحات المتصلة باللقاءات مع المكونات الحضرمية كافة السياسية والاجتماعية والتي تهدف إلى التعريف بمقترح أسس ومعايير اختيار الشخصيات والاستماع إلى ملاحظات وآراء تلك المكونات والقطاعات حولها ..

وقد أقرت اللجنة التحضيرية الرئيسة برنامج اللقاءات الموسعة مع المكونات القبلية والسياسية والشخصيات الاجتماعية والاكاديمية والاتحادات العمالية والسمكية والزراعية والمرأة والشباب في الساحل والوادي مؤكدة على الاعداد الجيد لهذه اللقاءات لأهميتها وبما تتيحه من فرص لاطلاع الجميع على خطوات وجهود العملية التحضيرية للمؤتمر والمهام القادمة , مشيدة بالتفاعل الكبير الذي حظيت به مسودة مقترح أسس ومعايير اختيار المشاركين في الهيئة العليا والمندوبين للمؤتمر بين أوساط ابناء المجتمع الحضرمي في الداخل والمهجر , مشددة على دراسة واستيعاب كافة الملاحظات الواردة حولها وتقديمها بصورتها النهائية مع اختيار المشاركين وفق هذه المعايير للجنة التحضيرية الرئيسة لإقرارها بوصفها وثيقة مهمة ضامنة لمشاركة جميع أبناء حضرموت في الداخل والمهجر بمكوناتهم القبلية والمدنية وفئاتهم الاجتماعية بصورة عادلة ودون اقصاء أو تهميش.

كما أقرت اللجنة التحضيرية الرئيسة مقترح اللجنة الفنية بشأن تشكيل "الهيئة العليا" للتحضير لمؤتمر حضرموت الجامع والمهام المنوط بها وفعاليات التهيئة السياسية والاجتماعية للمؤتمر , بالإضافة إلى التوجيه بتنشيط الجانب الإعلامي خلال المرحلة القادمة ليواكب الأعمال التحضيرية وانعقاد المؤتمر .

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