منذ
حزب الإصلاح والغطاء الديني الذي وفره لنظام صالح في جرائمه ضد شعب الجنوب
  قتل نظام علي عبد الله صالح الآلاف من أبناء شعب الجنوب والتجمع اليمني للإصلاح يبارك هذه الجرائم ويلحفها بلحاف الدين وتبرير "الدفاع عن الوحدة المقدسة"حد وصف علماء الإصلاح لهذه الوحدة التي قتل بسببها آلاف الأبرياء وشرد الكثير من الناس من بيوتهم وسرح آلاف الموظفين من
منذ دقيقه
هل سينجح حزب الإصلاح في تطبيق نظرية الصدمة على الجنوب؟
  من يعرف مفهوم وأفكار نظرية الصدمة سيدرك تماماً بأن ما يدور على الساحة الجنوبية الآن ما هو إلا محاولة لتطبيقها على الشعب الجنوبي بهدف إخضاعه وقبوله بسلطة علي محسن وحزب الإصلاح. فماهي الأفكار التي ترتكز عليها هذه النظرية؟ ومن الذي توصل إليها ؟ وما الهدف منها ؟ سنأخذها هنا
منذ 3 دقائق
اجتماع مهم للجنة التحضيرية الرئيسة لـ “مؤتمر حضرموت الجامع” يقر برنامج لقاءات مع المكونات في الساحل والوادي
  عقدت اللجنة التحضيرية الرئيسة لمؤتمر حضرموت الجامع ، اليوم،  بمدينة المكلا، اجتماعاً لها برئاسة رئيس اللجنة المقدم عمرو علي بن حبريش. وناقشت اللجنة العديد من المواضيع المتعلقة بسير العملية التحضيرية الجارية , وتقرير عن اللجنة الفنية المختصة وما انجزته من مهام خلال
منذ 4 دقائق
قصف عشوائي لمنازل المواطنين ومعارك محتدمة في طورالباحة
  دارت اشتباكات مساء أمس عنيفة في اطراف مديرية طورالباحة بلحج، المحادة لمديرية حيفان بتعز. وقال مراسلنا في جبهة طورالباحة: ان جميع انواع الاسحلة الثقيلة والمتوسطة استخدمت في الاشتباكات، التي اندلعت في منطقة المفاليس -حيفان بين الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية المسنوده
منذ 5 دقائق
اللقاء الثاني للفردوس باللجان المجتمعية بمشروع توعية النازحين المدعوم من DRC
  عقد اليوم  القاء  الثاني للمشروع  مع اللجان المجتمعية المشاركة في توعية النازحين  والأسر الفقيرة في عدن في مديرية الشيخ عثمان حيث تمت مناقشة المستجدات في مواقع العمل ( كود العثماني وتكملة اعمال في المحاريق )وطرح مقترحات لاولوية اعمال تحتاجها تلك المناطق في
الرئيسية اخبار المحافظات اجتماع مهم للجنة التحضيرية الرئيسة لـ “مؤتمر حضرموت الجامع” يقر برنامج لقاءات مع المكونات في الساحل والوادي
اخبار المحافظات

اجتماع مهم للجنة التحضيرية الرئيسة لـ “مؤتمر حضرموت الجامع” يقر برنامج لقاءات مع المكونات في الساحل والوادي

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - المكلا
الثلاثاء 14 فبراير 2017 11:15 صباحاً

 

عقدت اللجنة التحضيرية الرئيسة لمؤتمر حضرموت الجامع ، اليوم،  بمدينة المكلا، اجتماعاً لها برئاسة رئيس اللجنة المقدم عمرو علي بن حبريش. وناقشت اللجنة العديد من المواضيع المتعلقة بسير العملية التحضيرية الجارية , وتقرير عن اللجنة الفنية المختصة وما انجزته من مهام خلال الفترة السابقة , إضافة إلى مقترح بخطة اللقاءات الموسعة مع مختلف القوى السياسية من أحزاب وتنظيمات ومكونات الحراك والاكاديميين في الجامعات والمؤسسات التعليمية واصحاب الفضيلة العلماء وأئمة المساجد والشخصيات العامة وقطاعات الشباب والمرأة في الساحل والوادي , والتصورات الإجرائية بشأن استكمال التجهيزات والتحضيرات للمؤتمر  و تنشيط الجانب الإعلامي خلال المرحلة القادمة .

 

وفي الاجتماع استعرض نائب رئيس اللجنة الفنية القاضي أكرم العامري تقريرًا مفصلًا عن اللجنة الفنية متضمنًا أبرز المقترحات المتصلة باللقاءات مع المكونات الحضرمية كافة السياسية والاجتماعية والتي تهدف إلى التعريف بمقترح أسس ومعايير اختيار الشخصيات والاستماع إلى ملاحظات وآراء تلك المكونات والقطاعات حولها .. وقد أقرت اللجنة التحضيرية الرئيسة برنامج اللقاءات الموسعة مع المكونات القبلية والسياسية والشخصيات الاجتماعية والاكاديمية والاتحادات العمالية والسمكية والزراعية والمرأة والشباب في الساحل والوادي مؤكدة على الاعداد الجيد لهذه اللقاءات لأهميتها وبما تتيحه من فرص لاطلاع الجميع على خطوات وجهود العملية التحضيرية للمؤتمر والمهام القادمة , مشيدة بالتفاعل الكبير الذي حظيت به مسودة مقترح أسس ومعايير  اختيار المشاركين في الهيئة العليا والمندوبين للمؤتمر بين أوساط ابناء المجتمع الحضرمي في الداخل والمهجر , مشددة على دراسة واستيعاب كافة الملاحظات الواردة حولها وتقديمها بصورتها النهائية مع اختيار المشاركين وفق هذه المعايير للجنة التحضيرية الرئيسة لإقرارها بوصفها وثيقة مهمة ضامنة لمشاركة جميع أبناء حضرموت في الداخل والمهجر بمكوناتهم القبلية والمدنية وفئاتهم الاجتماعية بصورة عادلة ودون اقصاء أو تهميش. كما أقرت اللجنة التحضيرية الرئيسة مقترح اللجنة الفنية بشأن تشكيل “الهيئة العليا” للتحضير لمؤتمر حضرموت الجامع والمهام المنوط بها وفعاليات التهيئة السياسية والاجتماعية للمؤتمر , بالإضافة إلى التوجيه بتنشيط الجانب الإعلامي خلال المرحلة القادمة ليواكب الأعمال التحضيرية وانعقاد المؤتمر .

 

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة