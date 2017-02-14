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اخبار المحافظات

قصف عشوائي لمنازل المواطنين ومعارك محتدمة في طورالباحة

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شبوه برس - خاص - طور الباحة الصبيحة
الثلاثاء 14 فبراير 2017 11:13 صباحاً

 

دارت اشتباكات مساء أمس عنيفة في اطراف مديرية طورالباحة بلحج، المحادة لمديرية حيفان بتعز.

وقال مراسلنا في جبهة طورالباحة: ان جميع انواع الاسحلة الثقيلة والمتوسطة استخدمت في الاشتباكات، التي اندلعت في منطقة المفاليس -حيفان بين الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية المسنوده برجال قبائل الصبيحة ومليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح .

وياتي هذه التصعيد عقب قيام الطرفين بحشد المزيد من التعزيزات في الخطوط الامامية.

وقال شهود عيان ان تعزيزات ضخمة لمليشيات الحوثي وصالح وصلت الى منطقة الخزجة مديرية حيفان يوم امس من جانبها دفعت المقاومة الجنوبية المسنودة بقبائل الصبيحة بتعزيزات منها دبابة والعديد من المعدات والمقاتلين .

وتعرضت منازل المواطنين في الأطراف الشمالية لطور الباحة للتدمير جراء القصف العشوائي الذي تقوم به مليشيات الحوثي وصالح، مستخدمة صواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون

وتحاول المليشيات بين الحين والاخر من تحقيق اي نصر معنوي وذلك بعد الخسائر الكبيره التي تلقتها في الساحل الغربي في جبهه المخا وكهبوب والوازعية.

*- من : علاء سلطان

 

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