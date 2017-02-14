اللقاء الثاني للفردوس باللجان المجتمعية بمشروع توعية النازحين المدعوم من DRC

عقد اليوم القاء الثاني للمشروع مع اللجان المجتمعية المشاركة في توعية النازحين والأسر الفقيرة في عدن في مديرية الشيخ عثمان

حيث تمت مناقشة المستجدات في مواقع العمل ( كود العثماني وتكملة اعمال في المحاريق )وطرح مقترحات لاولوية اعمال تحتاجها تلك المناطق في الخطة الاسبوعية القادمة لفريق العمل ومتابعة تنفيذها من قبل الفريق بمشاركة المستفيذنين من النازحين والمستضيفين في المنطقة .

من جانبها تقدمت المهندسة سميرة عبدالله نصر مشرفةالمشروع بالشكر لمنظمة DRC ولاعضاء اللجنة وما يبدلوه من مساعدة ومساهمة في انجاح المهمة واضافت ان تكون المبادرات متنوعة وملبية الاحتياج الضروري للمنطقة .

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