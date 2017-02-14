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اخبار المحافظات

اللقاء الثاني للفردوس باللجان المجتمعية بمشروع توعية النازحين المدعوم من DRC

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شبوه برس - خاص - عدن
الثلاثاء 14 فبراير 2017 11:12 صباحاً

 

عقد اليوم  القاء  الثاني للمشروع  مع اللجان المجتمعية المشاركة في توعية النازحين  والأسر الفقيرة في عدن في مديرية الشيخ عثمان

حيث تمت مناقشة المستجدات في مواقع العمل ( كود العثماني وتكملة اعمال في المحاريق )وطرح مقترحات لاولوية اعمال تحتاجها تلك المناطق في الخطة الاسبوعية القادمة لفريق العمل ومتابعة تنفيذها من قبل الفريق بمشاركة المستفيذنين من النازحين والمستضيفين في المنطقة .

من جانبها تقدمت المهندسة سميرة عبدالله نصر مشرفةالمشروع بالشكر لمنظمة DRC ولاعضاء اللجنة وما يبدلوه من مساعدة ومساهمة في انجاح المهمة واضافت ان تكون المبادرات متنوعة وملبية الاحتياج الضروري للمنطقة .

 

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