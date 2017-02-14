الأردن يعلن تعليق الاعتراف بجميع الجامعات اليمنية

قالت وكالة الانباء الحكومية الاردنية ( بترا ) ان لجنة الاعتراف ومعادلة الشهادات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاردنية قررت في جلستها رقم 2017/5 المنعقدة يوم امس الاحد تعليق الاعتراف بالجامعات اليمنية اعتبارا من تاريخه.

وبررت اللجنة قرارها بعدم القدرة على معرفة مدى التزام الجامعات اليمنية بالمعايير الاكاديمية في ظل الظروف الراهنة.

ولم يصدر اي تعليق من وزارة التعليم العالي في الحكومة الشرعية اليمنية بعد .

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