منذ
حزب الإصلاح والغطاء الديني الذي وفره لنظام صالح في جرائمه ضد شعب الجنوب
  قتل نظام علي عبد الله صالح الآلاف من أبناء شعب الجنوب والتجمع اليمني للإصلاح يبارك هذه الجرائم ويلحفها بلحاف الدين وتبرير "الدفاع عن الوحدة المقدسة"حد وصف علماء الإصلاح لهذه الوحدة التي قتل بسببها آلاف الأبرياء وشرد الكثير من الناس من بيوتهم وسرح آلاف الموظفين من
منذ دقيقه
هل سينجح حزب الإصلاح في تطبيق نظرية الصدمة على الجنوب؟
  من يعرف مفهوم وأفكار نظرية الصدمة سيدرك تماماً بأن ما يدور على الساحة الجنوبية الآن ما هو إلا محاولة لتطبيقها على الشعب الجنوبي بهدف إخضاعه وقبوله بسلطة علي محسن وحزب الإصلاح. فماهي الأفكار التي ترتكز عليها هذه النظرية؟ ومن الذي توصل إليها ؟ وما الهدف منها ؟ سنأخذها هنا
منذ 3 دقائق
اجتماع مهم للجنة التحضيرية الرئيسة لـ “مؤتمر حضرموت الجامع” يقر برنامج لقاءات مع المكونات في الساحل والوادي
  عقدت اللجنة التحضيرية الرئيسة لمؤتمر حضرموت الجامع ، اليوم،  بمدينة المكلا، اجتماعاً لها برئاسة رئيس اللجنة المقدم عمرو علي بن حبريش. وناقشت اللجنة العديد من المواضيع المتعلقة بسير العملية التحضيرية الجارية , وتقرير عن اللجنة الفنية المختصة وما انجزته من مهام خلال
منذ 4 دقائق
قصف عشوائي لمنازل المواطنين ومعارك محتدمة في طورالباحة
  دارت اشتباكات مساء أمس عنيفة في اطراف مديرية طورالباحة بلحج، المحادة لمديرية حيفان بتعز. وقال مراسلنا في جبهة طورالباحة: ان جميع انواع الاسحلة الثقيلة والمتوسطة استخدمت في الاشتباكات، التي اندلعت في منطقة المفاليس -حيفان بين الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية المسنوده
منذ 5 دقائق
اللقاء الثاني للفردوس باللجان المجتمعية بمشروع توعية النازحين المدعوم من DRC
  عقد اليوم  القاء  الثاني للمشروع  مع اللجان المجتمعية المشاركة في توعية النازحين  والأسر الفقيرة في عدن في مديرية الشيخ عثمان حيث تمت مناقشة المستجدات في مواقع العمل ( كود العثماني وتكملة اعمال في المحاريق )وطرح مقترحات لاولوية اعمال تحتاجها تلك المناطق في
الرئيسية مقالات عندما كان أبناء الإمارات يصولون ويجولون في عدن كان عفافيش الشرعية يفرون
مقالات
الثلاثاء 14 فبراير 2017 10:42 صباحاً

عندما كان أبناء الإمارات يصولون ويجولون في عدن كان عفافيش الشرعية يفرون

صلاح بن لغبر
مقالات أخرى للكاتب
ليس تهديدا وإنما إبراء للذمة
عن النخبة في الجنوب ودورها المفقود
الجنوب في مواجهة مافيا الفساد.
توجيهات الحكومة في المشمش
إرهاب الاعلام الاخواني وانحطاطه: الاسباب والنتائج
الشمال يتوحد والجنوب يتفتت
عفوا سيد بن دغر ...
اين الحكومة من ازمات عدن ؟
تداعيات الصفقة ..
عنصرية الحملة وحملة العنصرية

 

حين كان شباب من ابوظبي ودبي والشارقة والفجيرة وعجمان وام القيوين يصلون عدن كان عفافيش الشرعية على قوارب النجاة يتركونها للذياب تنهش فيها ويفرون ضاحكين

كان أبناء زايد يصولون ويجولون في عدن يصدون المعتدين واقسم بالله انني رأيتهم من الايام الاولى حتى قبل أن يظهر ذلك في وسائل الاعلام حينها كان السرق واللصوص وأشباه الرجال قد فروا زرافات وافرادا بحرا وبرا .

واقسم برب العرش لولاعاصفة الحزم ان معظم الهاربين كانوا قد بدأوا التنسيق مع الحوثيين للبحث عن مناصب تحت أرجل القناديل, واليوم ينفشون ريشهم ويتكلمون على الامارات ودورها .

 

والله ثم والله لولا تدخل الامارات والسعودية لكنتم جميعكم خدم في بلاط السيد ياعفافيش الفيد والفساد , لكن غلطتهم كانت إكرام اللئيم وصدق المتنبي حين قال

وإن أكرمت اللئيم تمردا .

 

لايجي اليوم متلفسف يقولي مصالحهم وهدرة فاضية حتمت عليهم ذلك .

 

فالي عاش تلك اللحظات سيعرف معنى ما فعله لنا أبناء سلمان وزايد ,ولما تغرق ويجي حد ينقذك باتعطيه حياتك اذا كان عندك أصل وكنت انسان مش حيوان  ... يا .... ؟؟

 

وحين كان شلال وعيدروس يحملون أكفانهم على أكفهم ويمرون فوق الالغام وذهبت اسماعهم من هول التفجيرات التي تستهدفهم واخذت ارواح مئة ونيف من رفاقهم ومرافقيهم , كان من يفسدون الان ويتشطحون بالمقاولة دافنين رؤوسهم ومطلعين مؤخراتهم كالنعام بل وكان كثيرون منهم يتوددون الزنجي وابو سالم ويقبلون ركبهم .

 

حين قتل الادريسي,لانه قال لا للارهاب لم يجرؤ قادة مقاولة الفيد حتى على الادانة وكان عيدروس وشلال فقط عنده في المستشفى حين وصل يتعهدون بالاخذ بثاره رغم خطورة الوضع حينها .

عندما قتل واحرق اللواء جعفر لم تجرأوا حتى على الحضور الى موقع الجريمة المهولة القاصمة وخنستم ولن أذكركم بعبارات التشفي والسخرية التي ملأتم بها جروبات نضالكم ,حينها كان شلال وعيدروس في الموقع يتوعدون القتلة وصدقوا الوعد كما تعلمون , بل حين كان جعفر يعاني من بطشكم كنتم تتندرون وتضحكون .

 

ووالله انني حضرت اجتماعا لقادة المقاولة قال فيه واحد من وين جابوا لنا هذا الجعفر أنا قد قلت له اليوم اذا مايجيب كذا وكذا با أطرد ابوه من عدن كلها وقد سمعها بإذني.

ماكان رد الحاضرين ؟

ضحكنا اي والله ضحكنا

ورجعنا نناقش اساليب تربية المقاولات وانشاء مزارع دواجن للشباب

اقول لكم خلوا الطابق مستوووووور

كل واحد مننا يعرف ايش,حصل وحاصل

وقدنحنا ساكتين

وحتى لو قررتم تصفوني

ترى كتبت كل شي وحطيت نسخ عند اكثر من عشرة موثوقين

 

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة ارسال