عندما كان أبناء الإمارات يصولون ويجولون في عدن كان عفافيش الشرعية يفرون

حين كان شباب من ابوظبي ودبي والشارقة والفجيرة وعجمان وام القيوين يصلون عدن كان عفافيش الشرعية على قوارب النجاة يتركونها للذياب تنهش فيها ويفرون ضاحكين

كان أبناء زايد يصولون ويجولون في عدن يصدون المعتدين واقسم بالله انني رأيتهم من الايام الاولى حتى قبل أن يظهر ذلك في وسائل الاعلام حينها كان السرق واللصوص وأشباه الرجال قد فروا زرافات وافرادا بحرا وبرا .

واقسم برب العرش لولاعاصفة الحزم ان معظم الهاربين كانوا قد بدأوا التنسيق مع الحوثيين للبحث عن مناصب تحت أرجل القناديل, واليوم ينفشون ريشهم ويتكلمون على الامارات ودورها .

والله ثم والله لولا تدخل الامارات والسعودية لكنتم جميعكم خدم في بلاط السيد ياعفافيش الفيد والفساد , لكن غلطتهم كانت إكرام اللئيم وصدق المتنبي حين قال

وإن أكرمت اللئيم تمردا .

لايجي اليوم متلفسف يقولي مصالحهم وهدرة فاضية حتمت عليهم ذلك .

فالي عاش تلك اللحظات سيعرف معنى ما فعله لنا أبناء سلمان وزايد ,ولما تغرق ويجي حد ينقذك باتعطيه حياتك اذا كان عندك أصل وكنت انسان مش حيوان ... يا .... ؟؟

وحين كان شلال وعيدروس يحملون أكفانهم على أكفهم ويمرون فوق الالغام وذهبت اسماعهم من هول التفجيرات التي تستهدفهم واخذت ارواح مئة ونيف من رفاقهم ومرافقيهم , كان من يفسدون الان ويتشطحون بالمقاولة دافنين رؤوسهم ومطلعين مؤخراتهم كالنعام بل وكان كثيرون منهم يتوددون الزنجي وابو سالم ويقبلون ركبهم .

حين قتل الادريسي,لانه قال لا للارهاب لم يجرؤ قادة مقاولة الفيد حتى على الادانة وكان عيدروس وشلال فقط عنده في المستشفى حين وصل يتعهدون بالاخذ بثاره رغم خطورة الوضع حينها .

عندما قتل واحرق اللواء جعفر لم تجرأوا حتى على الحضور الى موقع الجريمة المهولة القاصمة وخنستم ولن أذكركم بعبارات التشفي والسخرية التي ملأتم بها جروبات نضالكم ,حينها كان شلال وعيدروس في الموقع يتوعدون القتلة وصدقوا الوعد كما تعلمون , بل حين كان جعفر يعاني من بطشكم كنتم تتندرون وتضحكون .

ووالله انني حضرت اجتماعا لقادة المقاولة قال فيه واحد من وين جابوا لنا هذا الجعفر أنا قد قلت له اليوم اذا مايجيب كذا وكذا با أطرد ابوه من عدن كلها وقد سمعها بإذني.

ماكان رد الحاضرين ؟

ضحكنا اي والله ضحكنا

ورجعنا نناقش اساليب تربية المقاولات وانشاء مزارع دواجن للشباب

اقول لكم خلوا الطابق مستوووووور

كل واحد مننا يعرف ايش,حصل وحاصل

وقدنحنا ساكتين

وحتى لو قررتم تصفوني

ترى كتبت كل شي وحطيت نسخ عند اكثر من عشرة موثوقين

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