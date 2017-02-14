مطالبات للتحالف وصندوق النقد بالتحقيق في عمليات سحب العملة الصعبة بعدن ومن يقف وراءها

قالت مصادر مصرفية في العاصمة عدن لصحيفة تصدر في المدينة في عددها الصادر يوم الاحد الماضي بأن السلطات الشرعية على علم بعمليات سحب العملة من الأسواق، الأمر الذي قالت المصادر بأنه قد ساهم في ارتفاع سعر الدولار وهبوط الريال اليمني بصورة مثيرة للدهشة والاستغراب .

وأوضحت المصادر في سياق إفادتها الخاصة لـ"الأمناء" بأن عملية سحب العملة تتم بصورة منظمة وممنهجة في ظل صمت مخيف من قبل الحكومة والجهات ذات العلاقة.

وأفادت مصادر اقتصادية بأن المصارف قد شهدت انعدام السيولة بعد استنزافها من البنك المركزي .

وطالبت المصادر قيادة التحالف العربي وصندوق النقد الدولي التدخل العاجل وتشكيل لجنة للتحقيق بهذا الموضوع ومعرفة الجهات التي تقف خلف عملية سحب العملة وإرباك السوق وتحميل المواطنين تبعات ارتفاع الدولار الذي يلقي بظلاله على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في ظل عدم حصول الموظفين على مرتباتهم بانتظام أو أي زيادة في مرتباتهم مقابل ارتفاع الأسعار.

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