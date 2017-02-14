مركز المرصد النبوي يدشن برنامج دبلوم فقه التحولات بتريم

برعاية الحبيب العلامة الدكتور/ أبوبكر العدني بن علي المشهور عميد كلية الوسطية الشرعية للدراسات الإسلامية احتفل المركز النبوي لدراسة علم فقه التحولات بتدشين برنامج الدبلوم الخاص بعلم فقه التحولات مساء الأحد 12 من فبراير الجاري بقاعة دار الكتاب والسنة بتريم .

وبدأ حفل التدشين بآيات عطرة للقارئ محمد بن شهاب وقصيدة سلفية بصوت المنشد إبراهيم الخطيب أعقبها كلمة رئيس مجلس أمناء المركز السيد/عبدالرقيب العطاس مرحباً في مستهلها بالحاضرين شاكراً لهم تلبية الدعوة.

وأوضح العطاس العديد من الأمور المتعلقة ببرنامج الدبلوم وأن برنامجه مكون من شقين أولهما لمن سبق له تلقي علم فقه التحولات ويرغب في خوض امتحان الدبلوم المقرر عقده في الفترة من 20-25 ذي الحجة من هذا العام إضافة إلى تقديم بحث علمي في هذا السياق تحت إشراف لجنة البحوث.

وتابع السيد عبدالرقيب حديثه عن برنامج الدبلوم مبيناً أن الشق الثاني من البرنامج هو من خلال الدراسة النظامية في مقرر دارسي معين في كتب فقه التحولات لمدة ساعتين في اليوم موزعة على فترة العصر والعشاء بمركز المرصد بتريم .

بدوره ألقى العلامة الدكتور أبوبكر العدني بن علي المشهور كلمة بين من خلالها الفكرة الأولى لإنشاء هذا العلم وذلك من جراء الواقع الأليم الذي عاشه ويعيشه الوطن العربي والإسلامي وأن الأحاديث النبوية قد جاءت بوصف هذه الحالة ووضع الحلول لها فجاء هذه العلم مترتباً ذلك.

وقال أيضاً أن علم فقه التحولات قد لقي في بداية ظهوره معارضة من البعض وإعجاب آخرين ومن الناس من لم يبين موقفاً ضده مؤكداً أن الكثير من التساؤلات قد زالت بعد أن أصبح ضروري نشر هذا العلم في هذه المرحلة فجاءت فكرة أن يكون حامل هذا العلم متخصصاً ويحمل شهادة لأن الواقع يتطلب ذلك .

واختتم الحبيب أبوبكر كلمته بالتأكيد على أن هذا العلم مهداه للجيل الجديد جيل آخر الزمان المحتاج إلى فهم الواقع بعلم يتصل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ، شاكراً للحاضرين والمنظمين.

وعلى هامش الحفل تمت القراءة السردية في كتاب النبذة الصغرى تناوب عليها جملة المشايخ وطلاب العلم ليختم الحفل بالدعاء والفاتحة .

ويعد مركز المرصد النبوي مركز بحثي علمي أكاديمي يدرس علم علامات الساعة من أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويشخص من خلالها ظواهر الواقع ويدرسها بأدوات بحثية علمية موضوعية ليكتشف قوانين تطورها من وحي النبوة .

* من محمد بن عبيدون

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