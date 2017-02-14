مؤتمر حضرموت الجامع يتدخل لصرف رواتب المتقاعدين

مصادر تتحدث عن توجيهات من محافظ حضرموت اللواء احمد بن بريك بشأن صرف راتب شهرين للمتقاعدين العسكريين والامنيين بساحل حضرموت.. ومن المقرر ان تبدا عملية الصرف بعد غد الأربعاء أو الخميس القادم بحسب المصدر.

تأتي هذه اﻻجراءات بعد تدخل مؤتمر حضرموت الجامع الذي اصدرت لجنته التحضيريه بيانا طالبت من خﻻله بسرعة معالجة مشكلة تاخر صرف مستحقات ومرتبات المتقاعدين في المحافظه.

ابوعماد الجابري..

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