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مؤتمر حضرموت الجامع يتدخل لصرف رواتب المتقاعدين
  مصادر تتحدث عن توجيهات من محافظ حضرموت اللواء احمد بن بريك بشأن صرف راتب شهرين للمتقاعدين العسكريين والامنيين بساحل حضرموت.. ومن المقرر ان تبدا عملية الصرف بعد غد الأربعاء أو الخميس القادم بحسب المصدر. تأتي هذه اﻻجراءات بعد تدخل مؤتمر حضرموت الجامع الذي اصدرت لجنته
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مؤتمر حضرموت الجامع يتدخل لصرف رواتب المتقاعدين

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شبوه برس - خاص - المكلا
الثلاثاء 14 فبراير 2017 08:21 صباحاً

 

مصادر تتحدث عن توجيهات من محافظ حضرموت اللواء احمد بن بريك بشأن صرف راتب شهرين للمتقاعدين العسكريين والامنيين بساحل حضرموت.. ومن المقرر ان تبدا عملية الصرف بعد غد الأربعاء أو الخميس القادم بحسب المصدر.

تأتي هذه اﻻجراءات بعد تدخل مؤتمر حضرموت الجامع الذي اصدرت لجنته التحضيريه بيانا طالبت من خﻻله بسرعة معالجة مشكلة تاخر صرف مستحقات ومرتبات المتقاعدين في المحافظه.

 

ابوعماد الجابري..

 

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