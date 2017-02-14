منذ
مطالبات للتحالف وصندوق النقد بالتحقيق في عمليات سحب العملة الصعبة بعدن ومن يقف وراءها
  قالت مصادر مصرفية في العاصمة عدن لصحيفة تصدر في المدينة في عددها الصادر يوم الاحد الماضي  بأن السلطات الشرعية على علم بعمليات سحب العملة من الأسواق، الأمر الذي قالت المصادر بأنه قد ساهم في ارتفاع سعر الدولار وهبوط الريال اليمني بصورة مثيرة للدهشة والاستغراب
منذ 4 دقائق
كيف تحولت 11 فبراير من ثورة إلى كارثة
  1- استحواذ شخصيات حزبية تابعة للإصلاح والحوثي والمؤتمر على مجالس قيادات الثورة . 2- إعطاء النفوذ لمن يمتلك المال وقبول الأموال التي ضخها حميد الأحمر لعناصر محددة لإبراز نفوذهم . 3- الترحيب بانضمام شركاء عفاش في النهب والإجرام إلى الساحة حتى أصبح الفاسدون في الثورة أكثر من
منذ 6 دقائق
مركز المرصد النبوي يدشن برنامج دبلوم فقه التحولات بتريم
  برعاية الحبيب العلامة الدكتور/ أبوبكر العدني بن علي المشهور عميد كلية الوسطية الشرعية للدراسات الإسلامية احتفل المركز النبوي لدراسة علم فقه التحولات بتدشين برنامج الدبلوم الخاص بعلم فقه التحولات مساء الأحد 12 من فبراير الجاري بقاعة دار الكتاب والسنة بتريم .   وبدأ
منذ 8 دقائق
مؤتمر حضرموت الجامع يتدخل لصرف رواتب المتقاعدين
  مصادر تتحدث عن توجيهات من محافظ حضرموت اللواء احمد بن بريك بشأن صرف راتب شهرين للمتقاعدين العسكريين والامنيين بساحل حضرموت.. ومن المقرر ان تبدا عملية الصرف بعد غد الأربعاء أو الخميس القادم بحسب المصدر. تأتي هذه اﻻجراءات بعد تدخل مؤتمر حضرموت الجامع الذي اصدرت لجنته
منذ 16 دقيقه
بيان صادر من مجلس المقاومة وقوى التحرير والاستقلال الجنوبية بأبين يؤيد الامارات :
   أصدر مجلس المقاومة وقوى التحرير والاستقلال پأبين مساء يوم الاثنين بيانا أكدا فيه وقوفهما الى جانب دولة الامارات العربية الشقيقة وخلف القيادة السياسية الجنوبية بقيادة محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي ومدير أمن عدن اللواء شلال .   وأدان البيان المؤامرة التي تحاك ضد
الرئيسية اخبار المحافظات بيان صادر من مجلس المقاومة وقوى التحرير والاستقلال الجنوبية بأبين يؤيد الامارات :
اخبار المحافظات

بيان صادر من مجلس المقاومة وقوى التحرير والاستقلال الجنوبية بأبين يؤيد الامارات :

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - زنجبار أبين
الثلاثاء 14 فبراير 2017 08:13 صباحاً

 

 أصدر مجلس المقاومة وقوى التحرير والاستقلال پأبين مساء يوم الاثنين بيانا أكدا فيه وقوفهما الى جانب دولة الامارات العربية الشقيقة وخلف القيادة السياسية الجنوبية بقيادة محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي ومدير أمن عدن اللواء شلال .

 

وأدان البيان المؤامرة التي تحاك ضد الامارات العربية المتحدة والقيادة السياسية الجنوبية التي استطاعت لممة شمل الجنوبيين وتوحيد كلمتهم.  وكيف سطر الاماراتيون والجنوبيون أروع البطولات في تحرير عدن من مليشيات الحوثي وعفاش وفي وقت قياسي امتزج فيها الدم الاماراتي بالدم الجنوبي .

 

وعليه فان مجلس المقاومة وقوى التحرير والاستقلال بمحافظة أبين تعاهد الله على المضي قدما صفا واحدا قويا مع الامارات العربية المتحدة والقيادة السياسية الجنوبية ممثلة بالقائد اللواء عيدروس الزبيدي وانها رهن الاشارة في أي وقت لتنفيذ إي مهام توكل اليها والله على مانقول شهيد.

 

 

صادرعن مجلس المقاومة وقوى التحرير والاستقلال م / أبين

الاثنين 2017/2/13 م

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة