بيان صادر من مجلس المقاومة وقوى التحرير والاستقلال الجنوبية بأبين يؤيد الامارات :

أصدر مجلس المقاومة وقوى التحرير والاستقلال پأبين مساء يوم الاثنين بيانا أكدا فيه وقوفهما الى جانب دولة الامارات العربية الشقيقة وخلف القيادة السياسية الجنوبية بقيادة محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي ومدير أمن عدن اللواء شلال .

وأدان البيان المؤامرة التي تحاك ضد الامارات العربية المتحدة والقيادة السياسية الجنوبية التي استطاعت لممة شمل الجنوبيين وتوحيد كلمتهم. وكيف سطر الاماراتيون والجنوبيون أروع البطولات في تحرير عدن من مليشيات الحوثي وعفاش وفي وقت قياسي امتزج فيها الدم الاماراتي بالدم الجنوبي .

وعليه فان مجلس المقاومة وقوى التحرير والاستقلال بمحافظة أبين تعاهد الله على المضي قدما صفا واحدا قويا مع الامارات العربية المتحدة والقيادة السياسية الجنوبية ممثلة بالقائد اللواء عيدروس الزبيدي وانها رهن الاشارة في أي وقت لتنفيذ إي مهام توكل اليها والله على مانقول شهيد.

صادرعن مجلس المقاومة وقوى التحرير والاستقلال م / أبين

الاثنين 2017/2/13 م

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