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اخبار المحافظات

الهلال الأحمر الإماراتي يغيث سكان المخأ بقافلة مساعدات إنسانية ويقوم بتجهيز المستشفى العام(صور)

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شبوه برس - خاص - المخا
الثلاثاء 14 فبراير 2017 08:11 صباحاً

 

وصل الهلال الأحمر الإماراتي أمس إلى مركز مدينة المخأ الساحلية بموكب من الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية شملت على مواد غذائية للسكان الموجودين في المدينة.

كما قام فريق من الهلال الأحمر الإماراتي ومندوب عن وزارة الصحة بتجهيز  المستشفى العام في المدينة وتنظيفه من مخلفات الحرب ومن المقرر أن تصل شحنة الأدوية والكادر الطبي لبدء العمل غداً الثلاثاء.

وعبر المواطنون من خلال الكلمات عن فرحتهم وسعادتهم بوصول الإغاثة المقدمة من دولة الإمارات الشقيقة، وبعثوا برسائل الشكر والعرفان وطالبو بمزيد من التحرك لإعادة الحياة إلى طبيعتها لأن المليشيات الانقلابية عاثت في المخأ فساداً وحاصرت المواطنين ومنعتهم من الخروج لممارسة أعمالهم.

 

اقتلبت الموزين

تحدث المواطن عبد اللطيف الشميري  وهو أحد سكان المخأ بعبارة "انقلبت الموازين" وعيونة تملؤها  دموع  الفرح وقال أنهم انتقلو من الظلام إلى النور وكانت المليشيات تمنعهم من الخروج من منازلهم إلا بإذن مسبق من قبلهم وهذا جعلهم يعيشون بخوف وقلق.

ويضيف الآن انقلبت الموازين بعد دخول الجيش والمقاومة وقوات التحالف وصار الكل يعيش بأمان واليوم بوصول الإغاثة من الهلال الإماراتي سينعم الجميع بالخير.

ووجهت قوات الجيش والمقاومة المتواجدة في المدينة  الدعوة لكل من نزحوا  إلى سرعة العودة إلى منازلهم وخاصة بعد إن أصبحت المدينة بكاملها تحت سيطرة قوات الشرعية.

 

اليوم عيد

محمد رزق أحد سكان المدينة تحدث عن السنوات التي عبث فيها المخلوع صالح ومليشياته بمدينة المخأ وحول ميناءها إلى مكان للتهريب (الخمور- الحشيش- البشر القادمون من القرن الأفريقي- إضافة لتهريب بعض السلع الأخرى).

وشكر دول التحالف العربي على النصر العسكري الذي حققوه في مناطق الساحل الغربي وأيضاً الشكر لدولة الإمارات وهلالها الأحمر على الانتصار الانساني المتمثل بإغاثة السكان المتضررين من الحصار  الذي فرضته عليهم مليشيا الحوثي والمخلوع صالح على مدى عامين.

 

*- فواز الحنشي

 

 

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