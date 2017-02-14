البنك المركزي اليمني يستدعي الصرافين لاجتماع طارئ صباح اليوم في عدن

أفاد مصدر مصرفي بالعاصمة المؤقته عدن مساء أمس الاثنين ،ان البنك المركزي استدعى جميع الصرافين المعتمدين لاجتماع طارئ اليوم الثلاثاء مع محافظ البنك المركزي منصر القعيطي وذلك للوقوف امام الهبوط المخيف في سعر صرف العملة الوطنية .

وعلم موقع "شبوه برس" من مصدر مطلع أنه تم اصدار مذكرات بالحضور الإجباري لمقر البنك المركزي عدن لجميع الصرافين بدون استثناء والذي يتغيب سوف يتم اغلاق محل الصرافه بالشمع الاحمر وسحب التراخيص وادراج اسمه ضمن القائمة السوداء وأنه بمجرد ما تم استلام الاشعارات تراجع سعر الصرف بعد الارتفاع المفاجئ إلى هبوط يصل إلى %8 من سعه الذي بلغ 104 ريالاتيمنية مقابل كل ريال سعودي .

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