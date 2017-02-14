الريال اليمني يتعافى بمغادرة الرئيس هادي لمدينة عدن !!

شهد الريال اليمني العملة الرئيسية لليمن تحسنا ملحوظا تجاوز الـ %12 مساء البارحة عمّا كان عليه نهار الأثنين وما قبله من أيام نحسة على قيمة الريال وهبطت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بشكل مفاجئ مساء يوم الاثنين في عدن .

يأتي هذا التحسن في سعر العملة بعد مغادرة الرئيس هادي لمدينة عدن إلى المملكة العربية السعودية .

وأكد مصدر يتعاطى أعمال الصرافة في عدن لـ شبوه برس - إن البنك المركزي بعدن تواصل مع محلات الصرافة وأجبرهم على خفض الأسعار، مشيرا إلى أن البنك طلب لقاء ملاك محلات الصرافة اليوم للنظر في تداعيات ارتفاع العملة التي وصلت صباح اليوم إلى 104 للريال السعودي قبل أن يهبط مساءآ إلى 89 لكل ريال سعودي و360 للدولار.

وتوقف عدد كبير من محلات الصرافة عن بيع وشراء العملات

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