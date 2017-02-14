منذ
مطالبات للتحالف وصندوق النقد بالتحقيق في عمليات سحب العملة الصعبة بعدن ومن يقف وراءها
  قالت مصادر مصرفية في العاصمة عدن لصحيفة تصدر في المدينة في عددها الصادر يوم الاحد الماضي  بأن السلطات الشرعية على علم بعمليات سحب العملة من الأسواق، الأمر الذي قالت المصادر بأنه قد ساهم في ارتفاع سعر الدولار وهبوط الريال اليمني بصورة مثيرة للدهشة والاستغراب
منذ 4 دقائق
كيف تحولت 11 فبراير من ثورة إلى كارثة
  1- استحواذ شخصيات حزبية تابعة للإصلاح والحوثي والمؤتمر على مجالس قيادات الثورة . 2- إعطاء النفوذ لمن يمتلك المال وقبول الأموال التي ضخها حميد الأحمر لعناصر محددة لإبراز نفوذهم . 3- الترحيب بانضمام شركاء عفاش في النهب والإجرام إلى الساحة حتى أصبح الفاسدون في الثورة أكثر من
منذ 6 دقائق
مركز المرصد النبوي يدشن برنامج دبلوم فقه التحولات بتريم
  برعاية الحبيب العلامة الدكتور/ أبوبكر العدني بن علي المشهور عميد كلية الوسطية الشرعية للدراسات الإسلامية احتفل المركز النبوي لدراسة علم فقه التحولات بتدشين برنامج الدبلوم الخاص بعلم فقه التحولات مساء الأحد 12 من فبراير الجاري بقاعة دار الكتاب والسنة بتريم .   وبدأ
منذ 8 دقائق
مؤتمر حضرموت الجامع يتدخل لصرف رواتب المتقاعدين
  مصادر تتحدث عن توجيهات من محافظ حضرموت اللواء احمد بن بريك بشأن صرف راتب شهرين للمتقاعدين العسكريين والامنيين بساحل حضرموت.. ومن المقرر ان تبدا عملية الصرف بعد غد الأربعاء أو الخميس القادم بحسب المصدر. تأتي هذه اﻻجراءات بعد تدخل مؤتمر حضرموت الجامع الذي اصدرت لجنته
منذ 17 دقيقه
بيان صادر من مجلس المقاومة وقوى التحرير والاستقلال الجنوبية بأبين يؤيد الامارات :
   أصدر مجلس المقاومة وقوى التحرير والاستقلال پأبين مساء يوم الاثنين بيانا أكدا فيه وقوفهما الى جانب دولة الامارات العربية الشقيقة وخلف القيادة السياسية الجنوبية بقيادة محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي ومدير أمن عدن اللواء شلال .   وأدان البيان المؤامرة التي تحاك ضد
الرئيسية اخبار المحافظات الريال اليمني يتعافى بمغادرة الرئيس هادي لمدينة عدن !!
اخبار المحافظات

الريال اليمني يتعافى بمغادرة الرئيس هادي لمدينة عدن !!

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الثلاثاء 14 فبراير 2017 07:58 صباحاً

 

شهد الريال اليمني العملة الرئيسية لليمن تحسنا ملحوظا تجاوز الـ %12 مساء البارحة عمّا كان عليه نهار الأثنين وما قبله من أيام نحسة على قيمة الريال وهبطت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بشكل مفاجئ مساء يوم الاثنين في عدن .

يأتي هذا التحسن في سعر العملة بعد مغادرة الرئيس هادي لمدينة عدن إلى المملكة العربية السعودية .

 

وأكد مصدر يتعاطى أعمال الصرافة في عدن لـ شبوه برس - إن البنك المركزي بعدن تواصل مع محلات الصرافة وأجبرهم على خفض الأسعار، مشيرا إلى أن البنك طلب لقاء ملاك محلات الصرافة اليوم للنظر في تداعيات ارتفاع العملة التي وصلت صباح اليوم إلى 104 للريال السعودي قبل أن يهبط مساءآ  إلى 89 لكل ريال سعودي و360 للدولار.

 

وتوقف عدد كبير من محلات الصرافة عن بيع وشراء العملات

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة