سطو مسلح على شركة المحضار للصرافة بوادي دوعن واصابة احد حراس الشركة

في حادثة تعد الاغرب والخطيرة والمخيفة في نفس الوقت واثارت الهلع والخوف بين اوساط الناس في دوعن وادي الهدوء والسلام والسكينة قام صباح اليوم مسلحون يستلقون سيارتين ويحملون اسلحة خفيفة بالاعتداء على شركة المحضار للصرافة بمنطقة مدهون، حيث باشر المسلحون اطلاق النار على حراس الشركة واصابة احدهم في بطنه، وتم سرقة محتويات الشركة من مبالغ مالية ولاذوا بالفرار، ادارة الامن هرعت فور تلقيها للبلاغ الى مكان الحادثة فيما تواصلت السلطة المحلية مع الجهات الامنية ونقاط الامن وشيوخ القبائل من اجل القاء القبض على هؤلاء المسلحين، الجدير ذكره ان الحادثة وقعت في حوالي الساعة الحادية عشر والربع من صباح اليوم ويقدر عدد الافراد المسلحين بين 8 - 12 مسلحا،،

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