ابناء شبوة يطالبون بمنطقة عسكرية خاصة بالمحافظة وفصلهم عن مأرب

جاء ذلك خلال وقفة جماهيرية نظموها اليوم امام مبنى المحافظة، حيث رفعوا شعارات تطالب باستحداث منطقة عسكرية تضم الالوية العسكرية في المحافظة .

وقالوا ان ذلك يأتي نتيجة اهمالهم من قيادة المنطقة الثالثة المتواجدة في مأرب، واضافوا ان قيادة المنطقة تتجاهل شهداء شبوة، بالاضافة الى الجبهات القتالية الموجودة في المحافظة والالوية العسكرية لا تحصل على حقوقها اسوة بما يحدث مع الالوية والجبهات في مأرب .

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