ﻻبد من تحرك قبل ان تحل الكارثه

لن يطول الصمت امام تدهور اﻻوضاع اﻻقتصاديه والمعيشية التي تمر بها محافظات الجنوب وباقي المناطق التي تقع تحت سيطرة الشرعية اليمنيه، يحمل المراقبون حكومة احمد بن دغر واهمالها وفسادها السبب في وصول اﻻوضاع الى ماوصلت اليه.

من المتوقع ان تشهد اﻻيام القريبة القادمه تحرك داخلي واقليمي ﻻنقاذ اﻻوضاع ومنع حدوث مزيد من التدهو مما سيؤدي الى حدوث كارثه انسانيه لن تقتصر اضرارها على الجنوب او اليمن فقط انما ستتخطى حدودهما الى دول الجوار.

ومن اﻻجراءات الملحه التي يجب اتخاذها وبصورة عاجله هو انقاذ العمله ووقف تدهورها المستمر من خﻻل تقديم الدعم للبنك المركزي من قبل دول الخليج بحيث توفر الغطاء اللازم لما تم طباعته من العملة المحليه، الى جانب اتخاذ اجراءات ماليه تقشفيه ومواجهة الفساد الممارس من قبل حكومة الشرعيه.

يجب القيام فورا باجراء تغيير جذري في الحكومة القائمه واولها تغيير رئيسها وتقليص عدد وزرائها، وارى انه من المناسب ان يكون على رأس الحكومه شخصية ماليه او اقتصاديه وﻻ اظن ان هناك شخصيه افضل اليوم من منصر القعيطي محافظ البنك المركزي ليقود حكومة مهمتها انقاذ الشعب من كارثه ماحقه.

عبدالحكيم الجابري..

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