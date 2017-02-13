وصول الدفعة الأولى من خفر السواحل إلى مديرية رضوم الساحلية

وصلت الدفعة الأولى خفر السواحل الى ميناء بير علي مديرية رضوم شبوة القادمة من ميناء الضبة تم تدريبهم في حضرموت برعاية دول التحالف العربي وتنفيذ قيادة خفر السواحل حضرموت

وقال مسئول أمني في بير علي لـ شبوه برس – أن صول هذ القوة سيساعد على تأمين سواحل شبوه والقضاء على أعمال التهريب للنفط والبشر والقرصنة والإرهاب

قام باستقبالهم نائب قيادة مقاومة بلحاف سالم صالح باداس وأمين عام المجلس المحلي هادي الخرماء وعدد من الشخصيات الاجتماعية

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