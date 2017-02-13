سلطات الأمن في مطار عدن توقف مسافرا عربيا وتمنعه من السفر

منعت سلطات الأمن في مطار عدن الدولي عصر يوم أمس مسافر من جنسيه عربيه ومنع من السفر من قبل مدير جوازات مطار عدن الدولي ،وذلك عند تقديم المسافر العربي جواز سفره في كاونتر الجوازات وتفحصه وسؤال من قبل مدير الجوازات عن سبب عدم وجود ختم تأشيرة الدخول من المنفذ اليمني،وكان جوابه انه قدم إلى مطار عدن قبل 10 أيام على رحلة الخطوط الجوية اليمنيه واستقبل من قبل أصدقائه في المطار وغادر معهم المطار ولم ينتبه لاستكمال الإجراءات. .

وعلم موقع "شبوه برس" أنه ومن خلال التحقيق الاولي معه ،اتضح انه كان قادما عبر دوله عربيه مجاوره ومنها دخل الأراضي اليمنيه ووصل إلى عدن بطريقه غير شرعيه ولأسباب مجهوله....وعليه تم التحفظ عليه و أخده إلى الأمن السياسي للتحقيق معه .

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