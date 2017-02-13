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سياسي جنوبي يوجه رسالة هامة إلى الرئيس هادي

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شبوه برس - خاص - عدن
الاثنين 13 فبراير 2017 08:56 صباحاً

 

وجه سياسي جنوبي رسالة هامة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي دعاه فيها إلى أن يكون مع التحالف ومع المدينة التي غادرها قبل الحرب ولم تغدرك بعد الحرب وأن لا يكون مع من يريد اليوم إستخدام شرعيتك لدق أسفين بينك وبين حلفائك .._

-وقال الناشط السياسي والإعلامي الجنوبي لطفي شطارة في منشور رصده موقع " شبوه برس" له على موقعه الخاص في التواصل الاجتماعي "فيس بوك :

الى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي .. كن معنا ومع التحالف.. كن مع المدينة التي غادرتها قبل الحرب ولم تغذرك بعد الحرب .. كن سندا لنا كما كنا وسنكون سندا لك.. كن مع دولا هي اول من هبت ولبت طلبك بالتدخل ، لا مع من يريد اليوم إستخدام شرعيتك لدق أسفين بينك وبين حلفائك.. أعرف حكمتك فلولاها لما صبرت نائبا لطاغية عاث فسادا 33 عاما وما يزال .. نقدر موقع كرئيس لليمن ولكن كن مع الجنوب الذي يسكنك.. أنفتح على الجنوب فهم رجالك وملاذك .. اتكئ على رجال كانوا ومايزالون صادقين معك .. رجال كشلال والزبيدي والخبجي والشنفرة وفرج سالمين وبن بريك والجعدي وكل شرفاء الجنوب .. وليس على من هم امامك صبح مساء لاشغالك عن قضايانا وهمومنا الخدمية وقضيتنا السياسية .. رجال استغلوا طيبتك وصبرك وكانوا أول من هرب من المعركة وأول من عاد لابتزازنا في الخدمات النفط والكهرباء والمرتبات.. أنهم من يصعد أزمة مفتعلة مع دول التحالف التي لم تساعدنا عسكريا وماليا بل أصبحت شريكة بدماء أبنائها التي سالت.. نثق ان من صمد طويلا لن يرمي ما حققه بسبب استشارات نزقة لانتهازيين سياسيا.

 

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