محلات تجارية بعدن تغلق أبوابها بعد ارتفاع سعر الدولار

أغلقت العديد من المحلات التجارية بمنطقة السيلة بمديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن أبوابها اليوم بعد الارتفاع الاخير لسعر الدولار والعملات الاجنبية الاخرى مقابل الريال اليمني .

وقال متسوقون عجزوا بدراهمهم القليلة الحصول على حاجتهم من السوق ان عدداً من تجار بيع المواد الغذائية ومواد البناء بالجملة أغلقوا اليوم محلاتهم بسبب ارتفاع أسعار الصرف للعملات الاجنبية مقابل الريال اليمني بعد ان تجاوز الدولار أكثر من 360 ريالاً .

وأشار العاقل إلى ان تدني مستوى صرف العملة المحلية يشكل عبئا ثقيلاً على التجار والمواطنين في آن واحد جراء الارتفاع المتصاعد للأسعار .

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