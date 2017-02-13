منذ دقيقتان
جبهة ثره تنادي !
  إلى من يفترشون الموائد ويتلذذون بأطيب الأكل،إلى من يصرفون آلالاف الريالات على التفاهات والسخافات،إلى من يسرفون في المأكل والمشرب وينعمون براحة البال وسكينة الروح والقلب بين أهليهم وذويهم..   إلى كل محبي الخير والإحسان والسباقون لفعله،هذا طعام وغذاء إخواننا في جبهة
منذ 4 دقائق
حزب الاصلاح يعتبران استهداف قيادات القاعدة في رداع هو استهدافا مباشرا له
  قال كاتب ومحلل سياسي جنوبي أن حزب الاصلاح شعر ان استهداف هذه القيادات القاعدية هو استهدافا مباشرا له واضعافا لحربه من الحوثيين وصالح, وذهب يعبر عن غضبه من ذلك بحملة اعلامية واسعة النطاق استعان بوسائل إعلام عربية محسوبة على التيار الإخواني العالمي كقناة الجزيرة
منذ 14 دقيقه
مرض( xeroderma pigmentosa) ينخر أجساد الأطفال بمنطقة الحسوة بحوطة شبوه والأهالي يناشدون
  يعاني سكان منطقة الحسوة بالحوطة بمديرية ميفعة في محافظة شبوة من مرض يسمى xeroderma pigmentosa بداية المرض حبوب تظهر في الجسم وبعد تعرض المريض لأشعة الشمس يبدأ المرض ينخر في جسده ويتسرطن ،  بينما تشير بعض التقارير ان المرض وراثي بينما لايعلم أهالي المنطقة بأحد من أجداد هولاء
منذ 16 دقيقه
مساعدات الهلال الاحمر الاماراتي لأهالي الساحل الغربي
  وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية اتفاقية تعاون مع منظمة الصحة العالمية تتضمن تأهيل 20 مستشفى في اليمن، وتحسين خدماتها ورفع كفاءتها لمقابلة الاحتياجات الصحية المتزايدة في ظروف الحرب.   كما تضمنت اتفاقية أخرى تنفيذ برامج التطعيم الإيصالي والتكاملي ضد شلل الأطفال
منذ 26 دقيقه
وصول الدفعة الأولى من خفر السواحل إلى مديرية رضوم الساحلية
  وصلت الدفعة الأولى خفر السواحل الى ميناء بير علي مديرية رضوم شبوة القادمة من ميناء الضبة تم تدريبهم في حضرموت برعاية دول التحالف العربي وتنفيذ قيادة خفر السواحل حضرموت   وقال مسئول أمني في بير علي لـ شبوه برس – أن صول هذ القوة سيساعد على تأمين سواحل شبوه والقضاء على
الرئيسية اخبار المحافظات محلات تجارية بعدن تغلق أبوابها بعد ارتفاع سعر الدولار
اخبار المحافظات

محلات تجارية بعدن تغلق أبوابها بعد ارتفاع سعر الدولار

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الاثنين 13 فبراير 2017 08:52 صباحاً

 

أغلقت العديد من المحلات التجارية بمنطقة السيلة بمديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن أبوابها اليوم بعد الارتفاع الاخير لسعر الدولار والعملات الاجنبية الاخرى مقابل الريال اليمني .                               

 

وقال متسوقون عجزوا بدراهمهم القليلة الحصول على حاجتهم من السوق  ان عدداً من تجار بيع المواد الغذائية ومواد البناء بالجملة أغلقوا اليوم محلاتهم بسبب ارتفاع أسعار الصرف للعملات الاجنبية مقابل الريال اليمني بعد ان تجاوز الدولار أكثر من 360 ريالاً .

 

وأشار العاقل إلى ان تدني مستوى صرف العملة المحلية يشكل عبئا ثقيلاً على التجار والمواطنين في آن واحد جراء الارتفاع المتصاعد للأسعار .

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة