منذ 3 دقائق
عن العار الذي يحدث في عدن ..!
  في الوقت الذي مازل الأبطال يرابطون في جبهات الشرف للذود عن حدود الجنوب ،ويسقط الشهداء واحدا بعد الآخر يوميا على امتداد مواقع القتال مع العدو .. تصر  الجماعات المسلحة "المتشابكة" على الاشتباك فيما بينها  في سبيل الفيد ولا شيء سواه.. " تلك إذا قسمة ضيزى" ..!   ما يحدث في
منذ 4 دقائق
تجار الجملة يلوحوا بتوقيف البيع وخبير اقتصادي يدعو الى تدخل المركزي
  أعلن عدد من تجار المواد الغذائية والسلع الاخرى التوقف عن البيع . وقال عدد من تجار الجملة ل" عدن تايم "ان كافة المحلات التجارية العاملة في الاسواق قررت التوقف عن البيع بعد هبوط سعر الريال امام الدولار بعد ان بلغ 362 ريالا للدولار الواحد مما اثر على ارتفاع اسار المواد
منذ 6 دقائق
ماذا تعرف عن.. 1984
  بعد حرب الخليج الثانية 1991م حصلت على فرصة المشاركة في صياغة ترجمة رواية جورج أورويل التي حملت عنوان (1984)، وفيما تحولت هذه الرواية لحديث العالم وأصبحت العنوان الأكثر طلبًا بعد تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فالرواية تسرد قصة عن زوجين ناضلا ضد مجتمع مرير، به عديد من
منذ 7 دقائق
الهلال الأحمر الإماراتي يزور مديرية الملاح ويطلع على إحتياجات عدد من مرافقها .
  في زياراه هي الاولى للمديريه ، زار صباح الاحد 12 من فبراير 2017 فريق الاهلال الاحمر الإماراتي مديرية الملاح م/ لحج للاطلاع على ماتحتاجه المديريه من خدمات في مجالات التعليم والصحه والمياه والنظافه واعادة تاهيل وتاثيث لعدد من المكاتب التنفيذيه في المديريه ، وتقديم سله
منذ 6 ساعات و 20 دقيقه
من يُنقذ عدن من سطوة ‘‘العيسي‘‘ وغفوة ‘‘هادي‘‘ ؟؟
  - لن تتعافى عدن مطلقاً في القريب العاجل. الحرب أوهنتها كثيراً، وبعد الحرب زاد العبء على المدينة، فقد باتت رهينة لتسلّط تاجر جشع، فخدماتها الأهم (النفط، الكهرباء) باتت تخضع لسطوته بطريقة أو بأخرى، وبقية الخدمات تشهد سوءاً مماثل، ذلك أن تحسّنها مرتبط بهاتين الخدمتين.   -
الرئيسية مقالات عن العار الذي يحدث في عدن ..!
مقالات
الأحد 12 فبراير 2017 05:41 مساءً

عن العار الذي يحدث في عدن ..!

بأقلامهم
مقالات أخرى للكاتب
من يُنقذ عدن من سطوة ‘‘العيسي‘‘ وغفوة ‘‘هادي‘‘ ؟؟
المرقشي ومرور عقد من الظلم لم ينتهي ....
المرقشي ومرور عقد من ظلم لم ينتهي ....
عدن سفينة يقودها 20 ملاّح
سقط الزعيم ..إذا سقطت المخاء !! وسقط الرئيس .. إذا سقطت أبين !!
الحضارم إذ يدحبشون
اكذوبة القاعدة والارهاب في الجنوب.!!
حسابات الشرعية الخاطئة !
في مسجد الروضة بالقلوعة تمنيت لو كنت عدنيآ مسنآ
ترامب والترامبيون

 

في الوقت الذي مازل الأبطال يرابطون في جبهات الشرف للذود عن حدود الجنوب ،ويسقط الشهداء واحدا بعد الآخر يوميا على امتداد مواقع القتال مع العدو .. تصر  الجماعات المسلحة "المتشابكة" على الاشتباك فيما بينها  في سبيل الفيد ولا شيء سواه.. " تلك إذا قسمة ضيزى" ..!

 

ما يحدث في "عدن" عار أسود على أدعياء النضال وجرم لا يغتفر لتلك العناصر المليشاوية المدعومة من أطراف عدة بغية زعزعة أمن واستقرار العاصمة عدن في محاولات حثيثة لإثبات فشل أبناء الجنوب في إدارة شئون بلدهم..!

 

تلك الجماعات ربما لا تعي أن تضحيات الشهداء لا يمكن التفريط بها بكل هذه السهولة .. وأن الصبر له حدود ومتى ما فاض الكيل بهم سيجدون أنفسهم بين أنياب الوحوش الكاسرة التي تسوق أرواحها إلى الموت رخيصة في سبيل حماية وتأمين وعزة شعب الجنوب..!

 

وحينها فقط يدركون كم كانوا أغبياء وهم يصدقون زيف البهرج الخداع الذي تصوره لهم الجهات الداعمة ..!

وفي الوقت ذاته يتضح لهم مدى الحلم والصبر الذي عاملهم به شعب الجنوب بعد أن تركهم في غيهم كل هذا الوقت لعل وعسى أن يعودوا إلى صوابهم .. ولكن بعد فوات الأوان ..!

 

أيها المخدوعون كفى أنسياق وهرولة خلف من يتربص بالجنوب وأهله شرا ، واتركوا عدن في حماية أهلها من أفراد الأمن بحكم القانون لا بحكم الفوضى .. فالوقت لا يقبل مزيدا من التصدع في الصف الجنوبي وعدن لا تحتمل أكثر مما تحملته خلال الفترة الماضية ..!

 

كلنا .. أمن عدن .. كلنا  أمن الجنوب .

 

*- بقلم رائد علي شائف

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة ارسال