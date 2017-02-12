تجار الجملة يلوحوا بتوقيف البيع وخبير اقتصادي يدعو الى تدخل المركزي

أعلن عدد من تجار المواد الغذائية والسلع الاخرى التوقف عن البيع .

وقال عدد من تجار الجملة ل" عدن تايم "ان كافة المحلات التجارية العاملة في الاسواق قررت التوقف عن البيع بعد هبوط سعر الريال امام الدولار بعد ان بلغ 362 ريالا للدولار الواحد مما اثر على ارتفاع اسار المواد الغذائية بنسبة 100% حسب تقديره .

الخبير الاقتصادي الوطني محمد الفقيه من جانبه كشف ان ارتفاع سعر الدولار بهذه النسبة المفجعة يشير الى ان هناك منافع شخصية او وجود طرف ثالث يلعب باقتصاد الوطن .

واضاف الفقيه الذي يعد من ملاك أحد المصانع في الجنوب : ان السياسة النقدية الحالية في هذا الارتفاع الجنوني والمريب في سعر الدولار قد زاد من ثروة الكثيرين العاملين في هذا الحقل والسماسرة وغيرهم وستؤدي الى افلاس الكثير من التجار الذين سيصبحون في سوق العمل يبحثون عن وظائف لهم واولادهم والعمالة التي تعمل معها .

ودعا الى سرعة تدخل سرعة تدخل البنك المركزي لانقاذ العملة والسعي لاستقرارها.

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