منذ دقيقه
عن العار الذي يحدث في عدن ..!
  في الوقت الذي مازل الأبطال يرابطون في جبهات الشرف للذود عن حدود الجنوب ،ويسقط الشهداء واحدا بعد الآخر يوميا على امتداد مواقع القتال مع العدو .. تصر  الجماعات المسلحة "المتشابكة" على الاشتباك فيما بينها  في سبيل الفيد ولا شيء سواه.. " تلك إذا قسمة ضيزى" ..!   ما يحدث في
منذ 3 دقائق
تجار الجملة يلوحوا بتوقيف البيع وخبير اقتصادي يدعو الى تدخل المركزي
  أعلن عدد من تجار المواد الغذائية والسلع الاخرى التوقف عن البيع . وقال عدد من تجار الجملة ل" عدن تايم "ان كافة المحلات التجارية العاملة في الاسواق قررت التوقف عن البيع بعد هبوط سعر الريال امام الدولار بعد ان بلغ 362 ريالا للدولار الواحد مما اثر على ارتفاع اسار المواد
منذ 4 دقائق
ماذا تعرف عن.. 1984
  بعد حرب الخليج الثانية 1991م حصلت على فرصة المشاركة في صياغة ترجمة رواية جورج أورويل التي حملت عنوان (1984)، وفيما تحولت هذه الرواية لحديث العالم وأصبحت العنوان الأكثر طلبًا بعد تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فالرواية تسرد قصة عن زوجين ناضلا ضد مجتمع مرير، به عديد من
منذ 5 دقائق
الهلال الأحمر الإماراتي يزور مديرية الملاح ويطلع على إحتياجات عدد من مرافقها .
  في زياراه هي الاولى للمديريه ، زار صباح الاحد 12 من فبراير 2017 فريق الاهلال الاحمر الإماراتي مديرية الملاح م/ لحج للاطلاع على ماتحتاجه المديريه من خدمات في مجالات التعليم والصحه والمياه والنظافه واعادة تاهيل وتاثيث لعدد من المكاتب التنفيذيه في المديريه ، وتقديم سله
منذ 6 ساعات و 19 دقيقه
من يُنقذ عدن من سطوة ‘‘العيسي‘‘ وغفوة ‘‘هادي‘‘ ؟؟
  - لن تتعافى عدن مطلقاً في القريب العاجل. الحرب أوهنتها كثيراً، وبعد الحرب زاد العبء على المدينة، فقد باتت رهينة لتسلّط تاجر جشع، فخدماتها الأهم (النفط، الكهرباء) باتت تخضع لسطوته بطريقة أو بأخرى، وبقية الخدمات تشهد سوءاً مماثل، ذلك أن تحسّنها مرتبط بهاتين الخدمتين.   -
الرئيسية اخبار المحافظات تجار الجملة يلوحوا بتوقيف البيع وخبير اقتصادي يدعو الى تدخل المركزي
اخبار المحافظات

تجار الجملة يلوحوا بتوقيف البيع وخبير اقتصادي يدعو الى تدخل المركزي

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الأحد 12 فبراير 2017 05:40 مساءً

 

أعلن عدد من تجار المواد الغذائية والسلع الاخرى التوقف عن البيع .

وقال عدد من تجار الجملة ل" عدن تايم "ان كافة المحلات التجارية العاملة في الاسواق قررت التوقف عن البيع بعد هبوط سعر الريال امام الدولار بعد ان بلغ 362 ريالا للدولار الواحد مما اثر على ارتفاع اسار المواد الغذائية بنسبة 100% حسب تقديره .

الخبير الاقتصادي الوطني محمد الفقيه من جانبه كشف ان ارتفاع سعر الدولار بهذه النسبة المفجعة يشير الى ان هناك منافع شخصية او وجود طرف ثالث يلعب باقتصاد الوطن .

واضاف الفقيه الذي يعد من ملاك أحد المصانع في الجنوب : ان السياسة النقدية الحالية في هذا الارتفاع الجنوني والمريب في سعر الدولار قد زاد من ثروة الكثيرين العاملين في هذا الحقل والسماسرة وغيرهم وستؤدي الى افلاس الكثير من التجار الذين سيصبحون في سوق العمل يبحثون عن وظائف لهم واولادهم والعمالة التي تعمل معها .

ودعا الى سرعة تدخل سرعة تدخل البنك المركزي لانقاذ العملة والسعي لاستقرارها.

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة