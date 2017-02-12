الهلال الأحمر الإماراتي يزور مديرية الملاح ويطلع على إحتياجات عدد من مرافقها .

في زياراه هي الاولى للمديريه ، زار صباح الاحد 12 من فبراير 2017 فريق الاهلال الاحمر الإماراتي مديرية الملاح م/ لحج للاطلاع على ماتحتاجه المديريه من خدمات في مجالات التعليم والصحه والمياه والنظافه واعادة تاهيل وتاثيث لعدد من المكاتب التنفيذيه في المديريه ، وتقديم سله غذائيه استهدفة 6200 اسره علئ ان تتضاعف في الزيارات القادمه .

هذا وقد كان في استقبال الفريق في مبنئ الاداره المحليه في المديريه الأخ أنيس محمد ناصر مدير عام المديريه والأخ فيصل دعبش امين عام المديريه وعدد من مدراء المكاتب التنفيذيه لاطلاع الفريق الزائر عن ماتحتاجه المديريه من خدمات وقدموا شكرهم لفريق الهلال الاحمر الإماراتي ولدولة الإمارات الشقيقه لما تقدمه من خدمات في كافة المجالات ..

من جهتها قدمت رئيسة الفريق الزائر الاستاذه آيات العوذلي شكرها لمدير عام المديريه الاخ انيس محمد ناصر لتذليله كل الصعاب لاتمام عملهم بنجاج ..

*- مجد فضل صالح

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