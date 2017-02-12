منذ 4 دقائق
توتر في خور مكسر عقب رفض قائد حماية أمن المطار أوامر رئاسية.
  سادت حالة من الترقب الحذر مساء أمس أوساط الأحياء السكنية القريبة من مطار عدن الدولي بمديرية خورمكسر عقب تصاعد التوترات العسكرية الناتجة عن تعنت قائد حماية أمن المطار التسليم لقوات الحماية الرئاسية والتي صدر بحقها قرار رئاسي.   وأفاد مصدر أمني مسؤول " بأن التوتر
منذ 6 دقائق
مساحة مديريات الصحراء الحضرمية الـ 6 تفوق مساحة عدد من الدول العربية والأجنبية
  مديريات صحراء حضرموت الست تشكل الواحدة منها مساحة دولة أو عدة دول والمساحة لكل مديرية كالتالي : مديرية القف       ٢٦٠٧٦  متر مربع مديرية رماه.        ٢٥٦٨٨ ""    ""    زمخ ومنوخ.         
منذ 15 دقيقه
تدشين العام الجامعي بكلية الوسطية الشرعية للدراسات الإسلامية (صور)
  بدأت صباح يوم أمس السبت ١٤ جماد الأول ١٤٣٨ھ الموافق ١١ فبراير ٢٠١٧م فعاليات أول يوم دراسي بكلية الوسطية الشرعية للدراسات الإسلامية في مديرية سيئون بحضور عميد الكلية والموجه العام لأربطة التربية الإسلامية ومراكزها التعليمية والمهنية العلامة الدكتور الحبيب أبوبكر
منذ 37 دقيقه
مقتل أحد عناصر تنظيم القاعدة واعتقال ثلاثة أخرين خلال مداهمة قوات الأمن لأحد أوكار الإرهاب بمنطقة المحلة في لحج
  تمكنت القوات الأمنية في محافظة لحج بقيادة مدير أمن المحافظة العميد صالح السيد من اعتقال ثلاثة عناصر إرهابية ينتمون لتنظيم القاعدة ومقتل رابع خلال عملية مداهمة نفذتها قوات الأمن والحزام الأمني لوكر التنظيم بمنطقة المحلة في لحج .   وفي تصريحاً لمدير أمن محافظة لحج
منذ 40 دقيقه
مصادر : لا مصادمات عسكرية في عدن ولا صحة لسقوط قتلى وجرحى
  صالح العميري أبوقحطان زعيم التمرد في مطار عدن الدولي   أكدت مصادر مطلعة في محافظة عدن لـ شبوه برس - عدم حودث أي مصادمات مسلحة مساء البارحة بين فصائل عسكرية وقوات مليشياوية في مطار عدن الدولي أو الطرق المؤدية إليه وأن ما حدث من نشر أخبار زائفة غير مبررة وغير مفهومة
الرئيسية اخبار المحافظات توتر في خور مكسر عقب رفض قائد حماية أمن المطار أوامر رئاسية.
اخبار المحافظات

توتر في خور مكسر عقب رفض قائد حماية أمن المطار أوامر رئاسية.

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الأحد 12 فبراير 2017 08:19 صباحاً

 

سادت حالة من الترقب الحذر مساء أمس أوساط الأحياء السكنية القريبة من مطار عدن الدولي بمديرية خورمكسر عقب تصاعد التوترات العسكرية الناتجة عن تعنت قائد حماية أمن المطار التسليم لقوات الحماية الرئاسية والتي صدر بحقها قرار رئاسي.

 

وأفاد مصدر أمني مسؤول " بأن التوتر الأمني الحاصل ناتج عن رفض قائد حماية أمن المطار المقدم صالح العميري والمعروف بـ أبوقحطان , أوامر رئاسية تقضي بتسليمه لمطار عدن الدولي لقوات من الحماية الرئاسية .

 

وأضاف المصدر في حديثه لبعض وسائل الاعلام بأن قوات الحماية الرئاسية تواصل حصارها للمطار من جميع الاتجاهات لليوم الثالث على التوالي,  في الوقت الذي تدخل مجموعة من القيادات الأمنية والعسكرية والشخصيات الاجتماعية ب وساطات , إلا أن المقدم العميري رفضها بشكل قاطع.

 

وذكر بأن التوتر الأمني الحاصل جاء عقب مرور قرابة الشهر على صدور قرار التسليم , حيث تم استنفاد كل الجهود المبذولة للتسليم بشكل سلس , مما استدعى استخدام القوة.

 

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي استدعى المقدم العميري مساء اليوم السبت للقاءه في معاشيق , إلا أن الأخير رفض هذا اللقاء وأصر على التمسك بموقعه داخل المطار.

 

ولفت إلى أن الوضع الأمني مرشح للتصاعد خلال الساعات القليلة القادمة في حال استمرار تعنت المقدم صالح العميري ورفضه التسليم للقوات البديلة , مؤكدا بأن الرحلات الجوية ستستمر بناءا على الجداول المعدة سلفا, نافيا بأن تكون قد تعلقت خلال اليومين الماضيين.

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة