توتر في خور مكسر عقب رفض قائد حماية أمن المطار أوامر رئاسية.

سادت حالة من الترقب الحذر مساء أمس أوساط الأحياء السكنية القريبة من مطار عدن الدولي بمديرية خورمكسر عقب تصاعد التوترات العسكرية الناتجة عن تعنت قائد حماية أمن المطار التسليم لقوات الحماية الرئاسية والتي صدر بحقها قرار رئاسي.

وأفاد مصدر أمني مسؤول " بأن التوتر الأمني الحاصل ناتج عن رفض قائد حماية أمن المطار المقدم صالح العميري والمعروف بـ أبوقحطان , أوامر رئاسية تقضي بتسليمه لمطار عدن الدولي لقوات من الحماية الرئاسية .

وأضاف المصدر في حديثه لبعض وسائل الاعلام بأن قوات الحماية الرئاسية تواصل حصارها للمطار من جميع الاتجاهات لليوم الثالث على التوالي, في الوقت الذي تدخل مجموعة من القيادات الأمنية والعسكرية والشخصيات الاجتماعية ب وساطات , إلا أن المقدم العميري رفضها بشكل قاطع.

وذكر بأن التوتر الأمني الحاصل جاء عقب مرور قرابة الشهر على صدور قرار التسليم , حيث تم استنفاد كل الجهود المبذولة للتسليم بشكل سلس , مما استدعى استخدام القوة.

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي استدعى المقدم العميري مساء اليوم السبت للقاءه في معاشيق , إلا أن الأخير رفض هذا اللقاء وأصر على التمسك بموقعه داخل المطار.

ولفت إلى أن الوضع الأمني مرشح للتصاعد خلال الساعات القليلة القادمة في حال استمرار تعنت المقدم صالح العميري ورفضه التسليم للقوات البديلة , مؤكدا بأن الرحلات الجوية ستستمر بناءا على الجداول المعدة سلفا, نافيا بأن تكون قد تعلقت خلال اليومين الماضيين.

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