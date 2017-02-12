مساحة مديريات الصحراء الحضرمية الـ 6 تفوق مساحة عدد من الدول العربية والأجنبية

مديريات صحراء حضرموت الست تشكل الواحدة منها مساحة دولة أو عدة دول والمساحة لكل مديرية كالتالي :

مديرية القف ٢٦٠٧٦ متر مربع

مديرية رماه. ٢٥٦٨٨ "" ""

زمخ ومنوخ. ٢١٧٢١

ثمود. ١٥١٨٢

حجر الصيعر. ٢٩٨٧

العبر. ٧٤٦٧

ومساحة المديريات الصحراوية إجمالا تفوق مساحة مديريات الساحل والوادي الأخرى وتشكل مساحة ست مديريات صحراوية أكثر من ٦٠% من اجمالي مساحة حضرموت وقد نشرت تفصيلا في منشورات سابقة عن كل مديرية بالوادي والساحل المساحة والسكان والمركز الإداري وأعداد الأسر والذكور والإناث واعداد المساكن في صفحة الفيس بوك الخاصة بي .

ثمود مساحتها نحو ٥ أضعاف مملكة البحرين وثمود تفوق سنغافورا بأكثر من ٤ أضعاف المساحة وثمود أكبر مساحة من الكويت ومديرية رماه ضعفي مساحة قطر وكذا فأن مديرية القف ضعفي مساحة قطر وحجر الصيعر أكبر من سنغافورا ومديرية زمخ ومنوخ ضعفي مساحة الكويت وإجمالي مساحة مديريات الصحراء الست تفوق مساحة الأردن ولبنان والامارات والبحرين وقطر والكويت وجيبوتي وتايوان والسلفادور والدنمارك وهولندا والنمسا والبانيا وسلوفاكيا وجامبيا والبوسنه والهرسك وأرمينيا وبلجيكا وسيراليون وكوستاريكا أي أن مساحة الست المديريات تزيد على مساحة كل دولة من الدول المذكورة

#بن_علوي_الهاشمي.

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