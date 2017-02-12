تدشين العام الجامعي بكلية الوسطية الشرعية للدراسات الإسلامية (صور)

بدأت صباح يوم أمس السبت ١٤ جماد الأول ١٤٣٨ھ الموافق ١١ فبراير ٢٠١٧م فعاليات أول يوم دراسي بكلية الوسطية الشرعية للدراسات الإسلامية في مديرية سيئون بحضور عميد الكلية والموجه العام لأربطة التربية الإسلامية ومراكزها التعليمية والمهنية العلامة الدكتور الحبيب أبوبكر العدني بن علي المشهور.

وفي المحاضرة الأولى من محاضرات الفصل الأول رحب عميد الكلية بالطلاب الدارسين شاكراً لهم حسن انضباطهم ونشاطهم وتفاعلهم مع بدء الدراسة الجامعية، حاثاً إياهم على الجد والاجتهاد في تحصيل العلوم الشرعية والحرص الكامل على فهم المقررات الدراسية المتنوعة.

وفي تصريح له بهذه المناسبة عبر العلامة السيد د. أبوبكر المشهور عميد الكلية عن سروره بافتتاح هذا الصرح العلمي وزف هذه البشرى السعيدة إلى كافة الطلاب والشباب المعتنين بالعلم الأكاديمي الشرعي، آملاً أن تكون هذه الكلية لبنة من لبنات بناء الإنسان في هذا الوطن وبادرة خير مباركة في طريق خدمة العلم وأهله، مشيرا إلى تسجيل عدد كبير من الطلاب الراغبين للالتحاق فيها من داخل الوطن وخارجه.

الجدير بالذكر أن كلية الوسطية الشرعية والتي افتتحت يوم الخميس ١٩ يناير ٢٠١٧م وبحضور عدد من الشخصيات العلمية والأكاديمية والوجهاء والأعيان وتتخذ من حضرموت مقرا لها ستعلن في الأعوام القادمة عن عدد من الأقسام التخصصية أهمها قسم علوم القران وقسم العقيدة والفكر الإسلامي وقسم فقه الدعوة وقسم الحديث وعلومه بالإضافة إلى تخصصات أكاديمية أخرى.

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