منذ 6 دقائق
توتر في خور مكسر عقب رفض قائد حماية أمن المطار أوامر رئاسية.
  سادت حالة من الترقب الحذر مساء أمس أوساط الأحياء السكنية القريبة من مطار عدن الدولي بمديرية خورمكسر عقب تصاعد التوترات العسكرية الناتجة عن تعنت قائد حماية أمن المطار التسليم لقوات الحماية الرئاسية والتي صدر بحقها قرار رئاسي.   وأفاد مصدر أمني مسؤول " بأن التوتر
منذ 8 دقائق
مساحة مديريات الصحراء الحضرمية الـ 6 تفوق مساحة عدد من الدول العربية والأجنبية
  مديريات صحراء حضرموت الست تشكل الواحدة منها مساحة دولة أو عدة دول والمساحة لكل مديرية كالتالي : مديرية القف       ٢٦٠٧٦  متر مربع مديرية رماه.        ٢٥٦٨٨ ""    ""    زمخ ومنوخ.         
منذ 17 دقيقه
تدشين العام الجامعي بكلية الوسطية الشرعية للدراسات الإسلامية (صور)
  بدأت صباح يوم أمس السبت ١٤ جماد الأول ١٤٣٨ھ الموافق ١١ فبراير ٢٠١٧م فعاليات أول يوم دراسي بكلية الوسطية الشرعية للدراسات الإسلامية في مديرية سيئون بحضور عميد الكلية والموجه العام لأربطة التربية الإسلامية ومراكزها التعليمية والمهنية العلامة الدكتور الحبيب أبوبكر
منذ 39 دقيقه
مقتل أحد عناصر تنظيم القاعدة واعتقال ثلاثة أخرين خلال مداهمة قوات الأمن لأحد أوكار الإرهاب بمنطقة المحلة في لحج
  تمكنت القوات الأمنية في محافظة لحج بقيادة مدير أمن المحافظة العميد صالح السيد من اعتقال ثلاثة عناصر إرهابية ينتمون لتنظيم القاعدة ومقتل رابع خلال عملية مداهمة نفذتها قوات الأمن والحزام الأمني لوكر التنظيم بمنطقة المحلة في لحج .   وفي تصريحاً لمدير أمن محافظة لحج
منذ 42 دقيقه
مصادر : لا مصادمات عسكرية في عدن ولا صحة لسقوط قتلى وجرحى
  صالح العميري أبوقحطان زعيم التمرد في مطار عدن الدولي   أكدت مصادر مطلعة في محافظة عدن لـ شبوه برس - عدم حودث أي مصادمات مسلحة مساء البارحة بين فصائل عسكرية وقوات مليشياوية في مطار عدن الدولي أو الطرق المؤدية إليه وأن ما حدث من نشر أخبار زائفة غير مبررة وغير مفهومة
الرئيسية اخبار المحافظات تدشين العام الجامعي بكلية الوسطية الشرعية للدراسات الإسلامية (صور)
اخبار المحافظات

تدشين العام الجامعي بكلية الوسطية الشرعية للدراسات الإسلامية (صور)

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - سيئون - وادي حضرموت
الأحد 12 فبراير 2017 08:07 صباحاً

 

بدأت صباح يوم أمس السبت ١٤ جماد الأول ١٤٣٨ھ الموافق ١١ فبراير ٢٠١٧م فعاليات أول يوم دراسي بكلية الوسطية الشرعية للدراسات الإسلامية في مديرية سيئون بحضور عميد الكلية والموجه العام لأربطة التربية الإسلامية ومراكزها التعليمية والمهنية العلامة الدكتور الحبيب أبوبكر العدني بن علي المشهور.

وفي المحاضرة الأولى من محاضرات الفصل الأول رحب عميد الكلية بالطلاب الدارسين شاكراً لهم حسن انضباطهم ونشاطهم وتفاعلهم مع بدء الدراسة الجامعية، حاثاً إياهم على الجد والاجتهاد في تحصيل العلوم الشرعية والحرص الكامل على فهم المقررات الدراسية المتنوعة.

 

وفي تصريح له بهذه المناسبة عبر العلامة السيد د. أبوبكر المشهور عميد الكلية عن سروره بافتتاح هذا الصرح العلمي وزف هذه البشرى السعيدة إلى كافة الطلاب والشباب المعتنين بالعلم الأكاديمي الشرعي، آملاً أن تكون هذه الكلية لبنة من لبنات بناء الإنسان في هذا الوطن وبادرة خير مباركة في طريق خدمة العلم وأهله، مشيرا إلى تسجيل عدد كبير من الطلاب الراغبين للالتحاق فيها من داخل الوطن وخارجه.

 

الجدير بالذكر أن كلية الوسطية الشرعية والتي افتتحت يوم الخميس ١٩ يناير ٢٠١٧م وبحضور عدد من الشخصيات العلمية والأكاديمية والوجهاء والأعيان وتتخذ من حضرموت مقرا لها ستعلن في الأعوام القادمة عن عدد من الأقسام التخصصية أهمها قسم علوم القران وقسم العقيدة والفكر الإسلامي وقسم فقه الدعوة وقسم الحديث وعلومه بالإضافة إلى تخصصات أكاديمية أخرى.

 

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة