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اخبار المحافظات

مقتل أحد عناصر تنظيم القاعدة واعتقال ثلاثة أخرين خلال مداهمة قوات الأمن لأحد أوكار الإرهاب بمنطقة المحلة في لحج

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شبوه برس - خاص - الحوطة لحج
الأحد 12 فبراير 2017 07:45 صباحاً

 

تمكنت القوات الأمنية في محافظة لحج بقيادة مدير أمن المحافظة العميد صالح السيد من اعتقال ثلاثة عناصر إرهابية ينتمون لتنظيم القاعدة ومقتل رابع خلال عملية مداهمة نفذتها قوات الأمن والحزام الأمني لوكر التنظيم بمنطقة المحلة في لحج .

 

وفي تصريحاً لمدير أمن محافظة لحج العميد صالح السيد قال :ان العملية أتت بعد عمل استخباراتي دقيق تمكنت من خلالها الأجهزة الأمنية معرفة الموقع الذي تتحصن فيه العناصر الإرهابية والتي تحصنت بأحد الهناجربالمنطقة وتدبر لإعمال إرهابية تقلق السكينة العامة وتزعزع أمن وإستقرار المحافظة .

 

وأضاف السيد : إن العناصر الإرهابية أطلقت النار على الإجهزة الأمنية خلال مداهمتها والتي تعاملت مع الحادثة.

 

وتأتي هذه العملية بعد العملية النوعية التي نفذتها قوات الأمن والحزام الأمني في المحافظة التي  أدت إلى مصرع زعيم تنظيم القاعدة المكنى أبو علي اللحجي قبل أسبوع.

 

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