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اخبار المحافظات

مصادر : لا مصادمات عسكرية في عدن ولا صحة لسقوط قتلى وجرحى

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شبوه برس - خاص - عدن
الأحد 12 فبراير 2017 07:42 صباحاً

 

صالح العميري أبوقحطان زعيم التمرد في مطار عدن الدولي

 

أكدت مصادر مطلعة في محافظة عدن لـ شبوه برس - عدم حودث أي مصادمات مسلحة مساء البارحة بين فصائل عسكرية وقوات مليشياوية في مطار عدن الدولي أو الطرق المؤدية إليه وأن ما حدث من نشر أخبار زائفة غير مبررة وغير مفهومة غاياتها وأهدافها .

وأكد المصدر تحليق طائرات للتحالف في سماء مدينة عدن كجزء من مهام روتينية لا علاقة لها باشتباكات موهومة .

 

وكانت أنباء قد ذكرت أن زعيم مليشياوي يدعى صالح العميري أبوقحطان قد رفض توجيهات رسمية بمغادرة مطار عدن وتسليمه لسلطات الأمن في المدينة .

 

تأتي هذه الأنباء في ظل تمردات تقوم بها بعض المليشيات المسلحة التي لم يتم تجميعها في اطار عسكري أمني منذ الأيام الأولى لتحرير محافظة عدن نهاية يوليو 2015م وتتحمل مسئولية هذا الانفلات الأمني سلطات الرئيس هادي وشركاه اليمنيين .

 

 

 

 

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