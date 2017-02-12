‘‘بن مبارك‘‘ خلفا لـ ‘‘بن دغر‘‘ في رئاسة الحكومة وأنباء عن نفي رسمي

شاعت خلال الـ 24 ساعة الماضية أنباء عن إقالة محتملة لرئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر لإخفاقه في تسيير مهامه المكلف بها دستوريا في تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وتحسين حياة الناس في هذه المناطق وبالذات العاصمة مدينة عدن وتوقف الخدمات العامة وعدم إستلام الموظفين لرواتبهم لخمسة أشهر فارطة وتركيز كل طاقته وجهده على إيصال الأموال والرواتب لقوات الإنقلابيين في صنعاء والمحافظات اليمنية .

مصدر سياسي في عدن طلب عدم كشف هويته أكد لـ شبوه برس - أن أمر تغيير بن دغر مطروح بقوة وأن البديل عنه سيكون السفير في واشنطن أحمد عوض بن مبارك وقد يواجه هذا التغيير باعتراضات شركاء هادي الشماليين من الاخوان المسلمين وعلي محسن .

في ذات الشأن تناقلت مواقع اخبارية تابعة لجناح علي محسن الأحمر ما قالت أنه نفي رسمي عن مصدر مطلع لما تناوله مواقع اخبارية محلية وخارجية بشان اعتزام الرئيس هادي تغيير رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر وعدد من وزراء الحكومة .

لكن الملاحظ أن هذا النفي الرسمي لم تنشره وكالة "سبأ " الرسمية المنوط بها بث الأخبار الرسمية للسلطة الشرعية .

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