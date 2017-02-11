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اخبار المحافظات

‘‘محمد لملس‘‘ مدير التربية شبوة يوم غدا الأحد دوام رسمي بجميع المدارس ومكاتب التربية بمديريات شبوة

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شبوه برس - خاص - عتق
السبت 11 فبراير 2017 10:40 مساءً

 

افاد الاستاذ محمد علي لملس  مدير مكتب التربية والتعليم محافظة  شبوة ا بان يوم غدا الاحد 12 فبراير 2017م دوام رسمي في جميع مدارس ومرافق التربية والتعليم بمحافظة شبوة دعيا جميع مكاتب التربية والتعليم بمديريات شبوة بالتعميم بان يوم غدا يوما دراسيا ويوم دوام

 

الجدير بالذكر ان مخافظ شبوة الاستاذ احمد حامد لملس قد اعلن اليوم السبت في لقاء بقيادات ونشطا الحراك والمقاومة في شبوة بانة سيداوم يوما غدا ودعا جميع الموظفين في مديريات شبوة بالتزام  بالدوام يوم غدا الاحد

 

حيث لحقت محافظة لحج باتخاذ نفس القرار وتمردها على قرار الشرعية والتي اعلنت يوم غدا اجازة رسمية بمناسبة ثورة التغير في صنعاء

ومن المحتمل ان تلحق بقية المحافطات الجنوبية بنفس هذا القرار

 

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