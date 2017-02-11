القوات الجنوبية تبطل مفعول 14 ألف لغم في المخا

أكد مصدر في وحدات نزع الألغام التابعة للقوات الجنوبية وقوات التحالف العربي، انهم تمكنوا من استخراج الاف الالغام المزروعة في الطرقات والمواقع بمناطق المخا غرب اليمن.

وقال المصدر لــ”يافع نيوز” انهم تمكنوا من ابطال مفعول ما يقارب 14 ألف لغم أرضي، كانت مليشيات الحوثيين والمخلوع صالح زرعتها قبل طردها من المخا وسواحلها.

وحصدت عدد من الالغام المزروعة، ارواح العديد من ابطال القوات الجنوبية، التابعين للمقاومة الجنوبية والجيش الوطني، حيث زرعت المليشيات عشرات الالاف من الالغام، في الشريط الساحلي المؤدي الى المخا والحديدة، وذلك في محاولة لإعاقة تقدم القوات الى مدينة المخا والمناطق الساحلية وصولا الحديدة ومنطقة ميدي.

وتمكنت القوات الجنوبية، المسنودة بقوات التحالف العربي، من استكمال السيطرة على مدينة وميناء المخا بالكامل، وطرد مليشيات الحوثيين وصالح.

وتسعى القوات الجنوبية وقوات التحالف، الى استكمال السيطرة على الشريط الساحلي الغربي لليمن، حيث تباشر القوات الجنوبية ترتيبات لتحرير الحديدة وميناءها، وصولا الى ميدي بمحافظة حجة.

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