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السبت 11 فبراير 2017 06:15 مساءً

جيبوتي و الصومال : ممنوع دخول اليمنيين

أحمد سعيد كرامة
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فشل دبلوماسي يضاف إلى باقة الفشل الاداري و المالي و الأمني للحكومة الشرعية اليمنية ، أغلقت السلطات الجيبوتية حدودها البحرية أمام المسافرين اليمنيين بذريعة أن وسائل النقل البحرية لا تصلح لنقل الركاب وكان ذلك السبب مقنع لحد ما وقابله سكوت و عجز من قبل وزير النقل اليمني مراد الحالمي بعدم توفير وسائل نقل أخرى تحترم أدمية اليمنيين فقد كانوا ينقلون بزعائم و سفن الأغنام و الأبقار

 

الذريعة الثانية للجيبوتيين هي زوبعة وباء الكوليرا الذي أطلقه كبار مسؤولي الصحة في عدن لغرض الابتزاز المالي من الدول و المنظمات و كان أثره العكسي كارثي و مدمر لسمعة البلاد و العباد و أتضح فيما بعد بأنه ليس وباء وفق مصطلح منظمة الصحة العالمية ، تعطلت مصالح الناس و خصوصاً من وصلت لهم دعوات و تأشيرات عبر السفارات الأجنبية في جيبوتي و حكومة جيبوتي ترفض لحد اليوم فتح الحدود لليمنيين بصورة هستيرية وغير منطقية رغم صحة الوثائق لدى غالبية طالبي الدخول وعدم وجود سبب رئيسي لغلق تلك الحدود في وجوه اليمنيين البائسين ، للاسف الشديد عند زيارة الرئيس هادي الاخيرة لجيبوتي قبل بضعة أشهر لم تبحث تلك المسألة الانسانية مع الجانب الجيبوتي و كأنَّ الزيارة كانت للسياحة و النزهة فقط وبترتيب من سفيرنا في واشنطن أحمد عوض بن مبارك أحد أعضاء الجالية اليمنية في جيبوتي والذي بدوره يقف موقف المتفرج من تلك الأزمة الانسانية

 

الصومال التي تمتلك شبه حكومة أيضاً تعامل اليمنيين بنفس الأسلوب و الطريقة الجيبوتية و تعيد أي مسافر يمني أتى عبر البحر إلى وطنه على نفس الزعيمة أو السفينة المخصصة للأغنام و الأبقار بكل حقارة متناسين أن اليمن كانت ملاذهم الامن و الوحيد عندما رفضت جميع دول الجوار قبول إستضافتهم على أراضيها و أظن أن تلك الدول كانت محقة فعلاً بعدم إستضافة الصوماليين ، من نوادر وغرائب المسئولين الصوماليين هو إلزام جميع اللاجئين الصوماليين في اليمن الذين يرغبون بالعودة للصومال بضرورة عمل فحوصات طبية شاملة وحصرية في إحدى مستشفيات أو مستوصفات الصليب الأحمر الدولي أو أطباء بلا حدود تفادياً للتقارير المزورة و المزيفة أو التي يتم التلاعب بها في مستشفياتنا الحكومية أو الأهلية كما يدّعون ومن يثبت مرضه فهو ممنوع من دخول الصومال

 

حكومة شرعية أوصلتنا بأن نكون أقل حرصاً و مكانة و إدارة من شبه حكومة جمهورية الصومال 

 

# البلاد مفكوكة # البلاد معصوبة

# حد شاف المخلافي وزير الخارجية

 

تعيش الحكومة الشرعية الضائعة الضالعة بالتدهور المستمر للمناطق اليمنية المحررة

 

 

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