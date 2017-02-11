قناة ‘‘حضرموت‘‘ والجفاء لسيد العصر ‘‘الشاعر حسين المحضار‘‘ ومدينة آلـ عاد... !!

حقاً قناة حضرموت أصبحت كابوس محير !! ..

تحمل أجندات لاندري عنها بشي وتتعمد تجاهل الكثير مما يحدث على الساحة الحضرمية وآخرها تجاهل الذكرى الـ 17 لرحيل الشاعر القدير السيد حسين أبوبكر المحضار الذي كان رمزاً من رموز حضرموت ولا تكاد حضرموت تذكر الا ويتبعها ذكر المحضار الإنسان واللحن والشعر ..

نقول للقائمين على قناة حضرمـــــــــــوت بأن الشحر هي الثرات والفن وهي حضارة الـ عاد شئتم ام ابيتم وان غيضكم وبغضكم لها ماهو الا حقداً واضحاً منكم .. وأكبر دليل وبرهان على ذلك الحقد رفضكم القاطع لعرض برنامج " عراقة وامجاد " الدي يتحدث عن تاريخ سعاد الزبينة القديم بشكل مبهر ورائع بينما تم عرضة في قنوات أخرى منها قنوات شمالية بعد رفضكم !! في الوقت الذي نفذ هدا البرنامج بجهود شبابية نابعة من صميم حبهم للوطن الحضرمي ولايريدون مقابل مادي ولايفكرون بذلك .. والمشاهد يلاحظ بأنه لاتوجد هنالك برامج هادفة للقناة مجرد رقص وغناء واناشيد وفواصل إعلانية لاتسمن ولا تغني المشاهد .

خففو من كرهكم للشحر قليلاً فإننا جميعاً حضارم ولن نقبل بأن تحمل القناة اسم حضرموت في الوقت الذي تعمل لاجندات لاتتصل بحضرموت .

*- إبن الشحر .

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