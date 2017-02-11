منذ دقيقه
محطة في تاريخ شعب الجنوب العربي : لكي ﻻنخطئ في استقلالنا الثاني...
  لجنة تقصي الحقائق عن افضل السبل لمنح الحنوب العربي استقلاله المكلفة من قبل الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة..في 25/مارس/ 1967 م وصلت البعثة الثلاثية الى القاهرة واجتمعت بوفد رابطة ابناء الجنوب :، السيد محمد علي الجفري،والشيخ محمد ابوبكر بن فريد، وعدنان كامل ، وعوض سالم
منذ 8 دقائق
بناء المؤسسات العسكريه والخدماتية والايرادية ضمان استقلال شعب الجنوب
  من الطبيعي ان يقلق الجنوبيين الثائرين في وطنهم الجنوب بعد ان سحقوا سنوات طوال ، بل وأقصوا من اعمالهم ودمر تراثهم وحتى تغير سلوكهم من خلال فتره مورست عليهم ابشع عمليات الاستهداف الممنهج في كافة مجالات الحياه بما فيها حتى المناهج التعليميه لاطفالهم في تجهيل و مسخ ثقافة
منذ 14 دقيقه
كيف تحولت 11 فبراير من ثورة إلى كارثة
  1- استحواذ شخصيات حزبية تابعة للإصلاح والحوثي والمؤتمر على مجالس قيادات الثورة . 2- إعطاء النفوذ لمن يمتلك المال وقبول الأموال التي ضخها حميد الأحمر لعناصر محددة لإبراز نفوذهم . 3- الترحيب بانضمام شركاء عفاش في النهب والإجرام إلى الساحة حتى أصبح الفاسدون في الثورة أكثر من
منذ 26 دقيقه
خاب المخلافي و ناصريته المزيفة
  لو قدر لعبدالناصر ان يبعث من قبره ليشهد صور حفل زواج ابن المخلافي في قاهرة المعز في ظروف الموت و المجاعة و الدماء التي تعصف ببلده للعن اليوم الذي انتحل فيه هذا الشخص اسم الناصرية ليسترزق به .   هل كان عبدالناصر سيقيم ما يشبه حتى فرح عندما كان يخوض حرب الاستنزاف في مواجهة
منذ 26 دقيقه
سننتصر و سيهزمون
  شكل تحرير الساحل من بلاد الصبيحة الى المخأ على يد القوات الجنوبية ضربة فاضحة وكاشفة لكل المتاجرين والمسترزقين باسم المقاومة من القوى اليمنية الشمالية وعلى رأسها حزب الإصلاح .   ولذلك تحاول القوى الفاسدة والمتنفذة في الشرعية الضغط على الرئيس هادي لخلط الأوراق وتوجيه
الرئيسية اخبار المحافظات محطة في تاريخ شعب الجنوب العربي : لكي ﻻنخطئ في استقلالنا الثاني...
اخبار المحافظات

محطة في تاريخ شعب الجنوب العربي : لكي ﻻنخطئ في استقلالنا الثاني...

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
السبت 11 فبراير 2017 08:58 صباحاً

 

لجنة تقصي الحقائق عن افضل السبل لمنح الحنوب العربي استقلاله المكلفة من قبل الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة..في 25/مارس/ 1967 م وصلت البعثة الثلاثية الى القاهرة واجتمعت بوفد رابطة ابناء الجنوب :، السيد محمد علي الجفري،والشيخ محمد ابوبكر بن فريد، وعدنان كامل ، وعوض سالم باوزير،ومحسن ابوبكر .

 

كما التقت بالامانة العامة للجامعة العربية وفي طريقها الى عدن ، التقت في جدة بكل من: محمد سالم باوزير،و السلطان علي عبد الكريم ،وكانت تلك اللقاءت تجسيدا للنضال بشقيه السلمي والعسكري الذي ارست قواعدة وخاضته رابطة الجنوب العربي منذ نهاية اربعينات القرن الماضي لتحرير ووحدة واستقلال الجنوب العربي .. حتى تكللت جهودها تلك التي استصدرت من عام 1959م عدة قرارات من اللجنة الرابعة لجنة تصفية الاستعمار واللجان الفرعية ثم قرار الجمعية العامة في 11 ديسمبر 1963م الذي تبنى توصيات مطالب شعب الجنوب العربي التي تقدمت بها الرابطة باستقلال ووحدة الجنوب العربي من جزيرة كمران غربا وحتى المهرة شرقا ومن خليج عدن والبحر العربي جنوبا وختى اليمن والسعودية شمالا 'وانضم عدد من الاحزب السياسية الجنوبيه ﻻحقا مع نفس مطالبها. .وقد رحبت بريطانيا بقرار الجمعيةالعامة وحددت موعدا اقصاه 9 يناير 1968م ﻻستقلال الجنوب العربي..

 

*- علي محمد السليماني – باحث ومؤرخ

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة