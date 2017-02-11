محطة في تاريخ شعب الجنوب العربي : لكي ﻻنخطئ في استقلالنا الثاني...

لجنة تقصي الحقائق عن افضل السبل لمنح الحنوب العربي استقلاله المكلفة من قبل الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة..في 25/مارس/ 1967 م وصلت البعثة الثلاثية الى القاهرة واجتمعت بوفد رابطة ابناء الجنوب :، السيد محمد علي الجفري،والشيخ محمد ابوبكر بن فريد، وعدنان كامل ، وعوض سالم باوزير،ومحسن ابوبكر .

كما التقت بالامانة العامة للجامعة العربية وفي طريقها الى عدن ، التقت في جدة بكل من: محمد سالم باوزير،و السلطان علي عبد الكريم ،وكانت تلك اللقاءت تجسيدا للنضال بشقيه السلمي والعسكري الذي ارست قواعدة وخاضته رابطة الجنوب العربي منذ نهاية اربعينات القرن الماضي لتحرير ووحدة واستقلال الجنوب العربي .. حتى تكللت جهودها تلك التي استصدرت من عام 1959م عدة قرارات من اللجنة الرابعة لجنة تصفية الاستعمار واللجان الفرعية ثم قرار الجمعية العامة في 11 ديسمبر 1963م الذي تبنى توصيات مطالب شعب الجنوب العربي التي تقدمت بها الرابطة باستقلال ووحدة الجنوب العربي من جزيرة كمران غربا وحتى المهرة شرقا ومن خليج عدن والبحر العربي جنوبا وختى اليمن والسعودية شمالا 'وانضم عدد من الاحزب السياسية الجنوبيه ﻻحقا مع نفس مطالبها. .وقد رحبت بريطانيا بقرار الجمعيةالعامة وحددت موعدا اقصاه 9 يناير 1968م ﻻستقلال الجنوب العربي..

*- علي محمد السليماني – باحث ومؤرخ

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