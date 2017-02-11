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السبت 11 فبراير 2017 08:33 صباحاً

سننتصر و سيهزمون

وضاح بن عطية
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شكل تحرير الساحل من بلاد الصبيحة الى المخأ على يد القوات الجنوبية ضربة فاضحة وكاشفة لكل المتاجرين والمسترزقين باسم المقاومة من القوى اليمنية الشمالية وعلى رأسها حزب الإصلاح .

 

ولذلك تحاول القوى الفاسدة والمتنفذة في الشرعية الضغط على الرئيس هادي لخلط الأوراق وتوجيه الإعلام الجنوبي من مرحلة الهجوم على تلك القوى الابتزازية وفضحها إلى مرحلة التوجس والتخوف من فرضيات وأوهام .

 

نحنا شعب حر ولدينا من مقومات القوة مايكفي لردع كل من تسول له نفسه ؛ ولسنا مجموعة ثكالا حتى نحول توجساتنا إلى حالة من النياح والشكاء والبكاء  .

 

● الجنوب لم يقدم انهر من الدماء من أجل استبدال عفاش بشقيقة الأحمر أو حميد الأحمر بشريكه العيسي .

● الجنوب لم يقدم كل هذه التضحيات من أجل استبدال استعمار زيدي قبلي متخلف باستعمار آخر .

● الجنوب أظهر لكل العرب وعرف كل الخليجيين أنه القلعة التي تحطمت وستتحطم عليها كل الأطماع الفارسية وغيرها .

● الجنوب لن يرضى أن يكون إلا بين الكبار .

● ثقوا أن الحق سينتصر وان شعبنا أثبت ذلك والله ولي التوفيق .

 

وضاح بن عطية

#مشدود_اليافعي

 

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