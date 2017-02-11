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السبت 11 فبراير 2017 08:30 صباحاً

انهيار مستمر وتفريط بالجنوب !!

أحمد مصعبين
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استغرب من البعض الذين استغربوا قرار وزارة الخدمة المدنية الشرعية باعتبار يوم 11 فبراير عيد وطني يمني رسمي وبالتالي تعطل فيه مرافق الدولة....

 

11 فبراير ذكرى ثورة شمالية..يمنية...انفق عليها حزب الاصلاح اليمني بزعامة عيال الاحمر..وحقيقة الامر لم تكن ثورة بمعناها السياسي والاكاديمي والشعبي كانت حركة لاحد قطبي النظام السياسي والاقتصادي والقبلي والعصبوي ضد قطب اخر وليس لها اي علاقة لا بثورة ولا انتفاضة...

كانت عبارة عن مجاميع وجدت فرصة للقوت والتخزين المجاني وذهبت الى الميادين تهتف وتصلي...واستكمل المشهد بشوية دم ولحم ممزق جاءوا ببعضه من ثلاجات الموتى في المستشفيات الشمالية من ضحايا صدامات مرورية

 

وكان احد اهداف تلك الثورة المجازية هو وأد ثورة الجنوبيين .

 

فلا تستغربوا من تفريط الشرعية...اساسا تم اختيار رموز الشرعية لان من ضمن اهم مؤهلاتها هو حالة التفريط والاستعداد للتفريط....جماعة فرطوا بكل الوطن...بشعب ... بشهداء ...بجرحى..بأسر مكلومة على ذويها الشهداء..بكل شيئ .. بكل شيئ...

هي جت على حتة يوم تتصدق به على موظفي الدولة يرتاحوا فيه من عناء العمل والانتاج الغير موجود اساسا.

 

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