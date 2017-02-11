بالصور :(حفل باذخ ) لوزير الخارجية اليمني يثير جدلا بسبب الجوع والفقر والمآسي

اثار حفل باذخ اقامه مساء الخميس وزير الخارجية اليمنية باحد أشهر فنادق العاصمة المصرية القاهرة جدلا واسعا في اليمن عقب نشر صور تضمنت حضور المئات من المدعوين وسط تقارير تفيد بان الحفل كلف أكثر من 100 مليون ريال يمني .

وتظهر الصور مشاركة المئات من الشخصيات اليمنية بينها مسئولين بارزين في الحكومة الشرعية .

والاحتفال هو بمناسبة زفاف نجل وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي .

وقال مدعوون في الحفل انه تميز بالبذخ البالغ والشديد .

وانتقد سياسيون يمنيون هذا الاحتفال وقال انه يأتي في حين تواجه اليمن وشعبها مجاعة مخيفة تعصف بالناس .

ويتهم مسئولون في الحكومة الشرعية اليمنية بالعبث باموال قدمتها دول التحالف العربي لتحرير اليمن من قبضة القوات الموالية للحوثيين وصالح

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