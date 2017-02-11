عسيري : المخلوع صالح سيخضع للمحاكمة بتهمة الانقلاب على السلطة

أكد المتحدث باسم التحالف العربي مستشار وزير الدفاع السعودي اللواء أحمد عسيري، أن الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، سيخضع للمحاكمة بتهمة الضلوع في انقلاب على السلطة، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالتي "سبوتنيك" و"نوفوستي" الروسيتين.

وقال عسيري إن علي عبدالله صالح هو مواطن يمني "فرضت عليه عقوبات دولية ويرتكب أعمالاً إجرامية في اليمن".

وأضاف أن الحكومة الشرعية للبلاد هي من يتحمل المسؤولية عن مواطنيها، لهذا السبب "سيخضع صالح للمحاكمة وفقاً للقوانين اليمنية".

إلى ذلك، اعتبر عسيري أن صالح "ينتمي لفئة المجرمين الذين نفذوا انقلاباً على السلطة" في الدولة، ولفت إلى أنه على صالح التعاون مع الحكومة الشرعية، إذا أراد تجنب العقوبة التي يستحقها وفقاً للقانون.

وقال إن التحالف العربي يعتبر "جميع المجموعات التي دعمت الانقلاب كتلة واحدة، قادت اليمن إلى المأساة" التي تمر بها البلاد حالياً.

وفي سياق متصل، أعلن عسيري أن الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي تسيطر حالياً على أكثر من 85% من الأراضي اليمنية، وشدد على أنه "لا يوجد نفوذ لتلك الجماعة الانقلابية إلا في صنعاء، وبعض مناطق صعدة، بعد استيلائهم على مقدرات الجيش اليمني".

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