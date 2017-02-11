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اخبار المحافظات

سياسي إماراتي : حزب الإصلاح سبب تٲخر ٳنهاء الحرب في اليمن

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كاريكاتير
شبوه برس - خاص - الشارقة
السبت 11 فبراير 2017 08:17 صباحاً

 

قال الباحث في شئون الخليج والجزيرة العربية الدكتور خالد القاسمي ٲن حزب الإصلاح نبته خبيثه زرعها المخلوع لتكون سبب في دمار ٲهل اليمن .

 

واضاف الدكتور القاسمي في تغريدات له على موقع التواصل الٳجتماعي تويتر: قسما بالله وشهادة أواجه بها ربي لولا حزب الإصلاح وإسننزافه للسعودية ودول التحالف لتحررت اليمن في غضون أقل من سنة، يجب محاكمة قيادات الإصلاح.

 

واختتم قائلاً:أطردوا حزب الإصلاح من أرضكم يا أهل الجنوب والشمال من أرضكم حتى تخضر أرضكم وتنبت ثمار مفيدة لكل أهل اليمن.

 

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