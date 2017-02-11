سياسي إماراتي : حزب الإصلاح سبب تٲخر ٳنهاء الحرب في اليمن

قال الباحث في شئون الخليج والجزيرة العربية الدكتور خالد القاسمي ٲن حزب الإصلاح نبته خبيثه زرعها المخلوع لتكون سبب في دمار ٲهل اليمن .

واضاف الدكتور القاسمي في تغريدات له على موقع التواصل الٳجتماعي تويتر: قسما بالله وشهادة أواجه بها ربي لولا حزب الإصلاح وإسننزافه للسعودية ودول التحالف لتحررت اليمن في غضون أقل من سنة، يجب محاكمة قيادات الإصلاح.

واختتم قائلاً:أطردوا حزب الإصلاح من أرضكم يا أهل الجنوب والشمال من أرضكم حتى تخضر أرضكم وتنبت ثمار مفيدة لكل أهل اليمن.

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