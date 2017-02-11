الأمم المتحدة تعلن موعد انتهاء امدادات القمح في اليمن

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة في تقرير إن التقديرات الخاصة بإمدادات القمح في اليمن تشير إلى أنها تكفي حتى نهاية مارس آذار وأضافت أن هناك مخاوف من تعطل الواردات.

وأشار التقرير إلى أن اليمن يواجه أزمة في القمح أكثر إلحاحا مما كان يعتقد في السابق. وفي 27 يناير كانون الثاني قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة في مجال المساعدات لرويترز إن اليمن لديه مخزونات قمح تكفيه لمدة تقريبية تصل إلى ثلاثة أشهر.

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