الجهل يقتل مشايخنا آلـ إسرائيل !!

من هم اهل اسرائيل..

هم ليسوا من ابناء اسرائيل الـ12 المعروفين انهم أبناء النبي يعقوب عليه السلام الذي اسمته التوراة "اسرائيل" واقام اليهود في فلسطين دولتهم باسمه عام 1948م..

فاهل إسرائيل هم مشايخ اهل علم وصلاح ويتحدرون من قبيلة خوﻻن القضاعيه الحميرية التي هي احد بطون المهرة بن حمير..

واهل اسرائيل بطن من المشايخ هل محُمد بضم الحاء بن عمر ومنهم اهل الفقيه علي واهل عبدالمانع واهل ابراهيم .....الخ

وجدهم محمد اشترى مدينة الحوطة التي اختطها الصحابي "اميه المخزومي" صهر النبي شقيق امنا ام سلمه الذي عينه النبي واليا على الجنوب العربي ارض حضرموت لتكون عاصمة بدلا من ميفعة..

ثم بعد تعيينه واليا على صنعاء في عهد الخليفة ابوبكر باعها من بقي من اسرته وهم من يطلق عليهم المشايخ المخازمة او المخزوميين في سلطنة الواحدي على المشايخ اهل الفقيه علي ومنهم البطن اهل اسرائيل ومع تقلب احوال الدول والبشر نزح الى ابين فرع من بيت او اسرة من اهل اسرائيل في الحوطة بسلطنة الواحدي الى منطقة الوضيع في سلطنة الفضلي وتوالدوا وتميزوا بالشجاعة واﻻخلاق الحميدة والنبوغ وهذه النبذه الموجزة توضح حقيقة اﻻسم وانهم مشايخ علم من اصول حميرية في شبوه وﻻعلاقة لهم بدولة اسرائيل كما تظن القاعدة واخواتها وانما لكونهم اهل علم اسمى جدهم احد اوﻻده "اسرائيل" اعجابا بالنبي يعقوب "اسرائيل" واطلقت الناس على ذريته التي انتشرت وتكاثرت اهل اسرائيل..

وقد غدرت القاعدة قتلا في ظرف سنه بعميد وعقيد مساء البارح 5فبراير2017 في منطقة من هذه الاسرة الكريمه..

ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل وﻻحول وﻻقوة اﻻ بالله.

رحم الله فقيدي اهل اسرائيل ابين واسكنهم فسيح جناته..

انا لله وانا اليه راجعون..

علي محمد السليماني

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