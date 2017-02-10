محافظ شبوة احمد لملس يشيد بالشوط الذي قطعته شرطة المحافظة في برامج اﻻعداد والتدريب لدفعة اﻻولى من افرادها

اشاد محافظ شبوة احمد حامد لملس بالشوط الذي قطعته قيادة امن المحافظة في برامج اﻻعداد والتدريب والتأهيل ﻻفراد الدفعة اﻻولى من منتسبيها الجدد .واكد خلال زيارته لمركز تدريب افراد الشرطة بالمحافظة وإطلاعه على برامج التأهيل ﻻفراد هذه الدفعة على اهمية هذه البرامج في بناء القدرات اﻻمنية للمستجدين من رجال اﻻمن واعدادهم واكتسابهم المهارات المعرفية والمهنية والجسدية المناسبة لتأدية اعمالهم الشرطوية الهامة .

مؤكدا دعمه الكامل للجهود التي تبذلها قيادة امن المحافظة وسعيها ﻻستكمال عملية بناء القدرات المؤسسية ومن جديد للاجهزة اﻻمنية بالمحافظة حتى تتمكن من استعادة عافيتها وهيبتها والنهوض بدورها مجددا في حماية اﻻمن واﻻستقرار بالمحافظة وحراسة المصالح العامة والخاصة فيها .

بدوره اوضح مدير عام الشرطة بالمحافظة العميد عوض مسعود الدحبول بان عدد افراد الدفعه يبلغ مائتين وخمسين فردا من افراد المقاومة الذين تم استيعابهم في اﻻجهزة اﻻمنية بموجب اﻻوامر الرئاسية الكريمة .

منوها بانهم يتلقون البرامج اﻻولية الخاصة باعداد رجال الشرطة والمهارات اﻻمنية الخاصة بحميات الشخصيات والمنشاءات .

وافاد العميد الدحبول بان خطة برامج التدريب تستهدف بناء القدرات اﻻمنية لحوالي ثلاثة اﻻف وثمانية فرادا من المستجدين ومن افراد المقاومة بالمحافظة.

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