لماذا لا تتدخل حكومة بن دغر؟!
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شبوه برس - خاص - عدن
الجمعة 10 فبراير 2017 08:28 صباحاً
رغم الهبوط الكبير في العمله المحليه امام الدوﻻر وباقي العمﻻت اﻻجنبيه اﻻ ان حكومة بن دغر لم تتخذ اي اجراء لمواجهة ذلك ماينعكس سلبا على حياة المواطنين وازدياد الحالة اﻻقتصادية والمعيشية تدهورا، كنا نتوقع تحرك سريع على اﻻقل ضد تجار العمله والصرافين الذين يتحكمون باسعار العمﻻت او ان تتدخل الحكومه لدى الغرف التجارية والمستوردين للحفاظ على اسعار المواد الغذائية عند حدودها الدنيا واﻻهم التدخل لتوفير الغطاء الﻻزم من العملة الصعبه بمايوازي طباعة المليارات من العمله المحليه التي تم ضخها لﻻسواق من خﻻل صرف مرتبات الموظفين.
عبدالحكيم الجابري..
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