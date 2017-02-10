الجهل يقتل مشايخنا آلـ إسرائيل !! من هم اهل اسرائيل.. هم ليسوا من ابناء اسرائيل الـ12 المعروفين انهم أبناء النبي يعقوب عليه السلام الذي اسمته التوراة "اسرائيل" واقام اليهود في فلسطين دولتهم باسمه عام 1948م.. فاهل إسرائيل هم مشايخ اهل علم وصلاح ويتحدرون من قبيلة خوﻻن القضاعيه الحميرية التي هي

محافظ شبوة احمد لملس يشيد بالشوط الذي قطعته شرطة المحافظة في برامج اﻻعداد والتدريب لدفعة اﻻولى من افرادها اشاد محافظ شبوة احمد حامد لملس بالشوط الذي قطعته قيادة امن المحافظة في برامج اﻻعداد والتدريب والتأهيل ﻻفراد الدفعة اﻻولى من منتسبيها الجدد .واكد خلال زيارته لمركز تدريب افراد الشرطة بالمحافظة وإطلاعه على برامج التأهيل ﻻفراد هذه الدفعة على اهمية

لماذا لا تتدخل حكومة بن دغر؟! رغم الهبوط الكبير في العمله المحليه امام الدوﻻر وباقي العمﻻت اﻻجنبيه اﻻ ان حكومة بن دغر لم تتخذ اي اجراء لمواجهة ذلك ماينعكس سلبا على حياة المواطنين وازدياد الحالة اﻻقتصادية والمعيشية تدهورا، كنا نتوقع تحرك سريع على اﻻقل ضد تجار العمله والصرافين الذين يتحكمون

تقرير : الإمارات , وبناء جيش النخبة الحضرمية أمانة ألقيت على عاتق الاشقاء في دولة الامارات بتأسيس جيشا حضرميا من الصفر في وضع حرب وازمات متسلسلة على عموم البلاد. لم يتوانى رجال الامارات عن القبول بهذه المهمة الصعبة في منطقة تعصف فيها انواع التنظيمات الارهابية وتتربص لكل جندي أو ضابط يريد إعادة قبضة الجيش